Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции и летит к Земле.

Источник: NASA

Детали: Розтыковка состоялась в 2:45 по Киеву. Приземление корабля должно состояться в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов.

В корабле находятся два астронавта – Боб Бенкен и Даг Херли.

"Dragon departing." The @SpaceX Dragon Endeavour undocked and separated from @Space_Station. @AstroBehnken & @Astro_Doug are on their way home to planet Earth. pic.twitter.com/VHYSblw3kU