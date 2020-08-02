Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции и летит к Земле.

Источник: NASA

Детали: Розтыковка состоялась в 2:45 по Киеву. Приземление корабля должно состояться в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов.

В корабле находятся два астронавта – Боб Бенкен и Даг Херли.

Читайте также: Впервые в истории частная компания отправила людей в космос: что это значит и что будет дальше

Напомним: