Crew Dragon отстыковался и направляется к Земле
Воскресенье, 2 августа 2020, 06:15
Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции и летит к Земле.
Источник: NASA
Детали: Розтыковка состоялась в 2:45 по Киеву. Приземление корабля должно состояться в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов.
В корабле находятся два астронавта – Боб Бенкен и Даг Херли.
"Dragon departing." The @SpaceX Dragon Endeavour undocked and separated from @Space_Station. @AstroBehnken & @Astro_Doug are on their way home to planet Earth. pic.twitter.com/VHYSblw3kU— NASA (@NASA) August 1, 2020
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Напомним:
- 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля попал уже 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени).
- Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
- Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.
Украинская правда