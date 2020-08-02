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Crew Dragon отстыковался и направляется к Земле

Воскресенье, 2 августа 2020, 06:15

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции и летит к Земле.

Источник: NASA

Детали: Розтыковка состоялась в 2:45 по Киеву. Приземление корабля должно состояться в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов.

В корабле находятся два астронавта – Боб Бенкен и Даг Херли.

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Напомним:

  • 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля попал уже 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени).
  • Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
  • Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

Украинская правда
Темы: космос


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