За тиждень перемир'я бойових втрат серед бійців ООС не було – штаб

За тиждень, що минув від початку перемир'я на Донбасі, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Від початку введення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почав діяти з 27 липня, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Протягом тижня, що минає, було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи".

"Розуміючи справжні підступні наміри противника українські воїни, впродовж тижня, на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було".

Деталі: У штабі повідомили, що від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

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