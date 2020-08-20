У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального
У Кремлі заявили, що бажають опозиціонеру Олексію Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс
Пряма мова: "Якщо звернуться до Кремля або звернуться до Міністерства охорони здоров'я, або звернуться до будь-якого відомства, звичайно (Кремль готовий допомогти організувати перевезення Навального за кордон – ред.).
Багато громадян Росії у ці дні, хоча закриті кордони, виїжджають на лікування за кордон. І звичайно, ми будемо готові розглянути дуже оперативно такі звернення, якщо вони будуть".
"Звичайно, як і будь-якому громадянину нашої країни, ми бажаємо йому швидкого одужання".
Деталі: Пєсков зазначив, що у Кремлі знають про госпіталізацію Навального, але президенту Володимиру Путіну окремо про це не доповідали. Ця інформація включена в результати моніторингу ЗМІ, які отримує президент.
Пряма мова: "Так, ЗМІ розміщують багато інформації про це, ми також читаємо цю інформацію. Ми знаємо, що він перебуває у важкому стані, лікарі зараз роблять все, що необхідно, залучені в Омську кращі лікарі, і, наскільки нам відомо також із повідомлень ЗМІ, вони використовують методи телемедицини".
Деталі: За словами Пєскова, консиліуми щодо Навального проходять за участю лікарів із Москви.
Версію про отруєння галюциногеном Пєсков назвав "тільки припущенням, чи було це отруєння". Він нагадав, що результати аналізів не оголошувалися, а будь-яка версія повинна бути підтверджена лабораторно.
Що передувало: У четвер терапевт і кардіолог, який спостерігає Навального з 2013 року, Ярослав Ашихмін повідомив, що соратники намагаються домовитися про евакуацію Навального до Європи.
Передісторія:
- У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.
- Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані.
- За даними російських ЗМІ, лікарі поставили попередній діагноз Навальному – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.