Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального

Четвер, 20 серпня 2020, 15:28
У Кремлі відреагували на госпіталізацію Навального

У Кремлі заявили, що бажають опозиціонеру Олексію Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс

Пряма мова: "Якщо звернуться до Кремля або звернуться до Міністерства охорони здоров'я, або звернуться до будь-якого відомства, звичайно (Кремль готовий допомогти організувати перевезення Навального за кордон – ред.).

Багато громадян Росії у ці дні, хоча закриті кордони, виїжджають на лікування за кордон. І звичайно, ми будемо готові розглянути дуже оперативно такі звернення, якщо вони будуть".

"Звичайно, як і будь-якому громадянину нашої країни, ми бажаємо йому швидкого одужання".

Деталі: Пєсков зазначив, що у Кремлі знають про госпіталізацію Навального, але президенту Володимиру Путіну окремо про це не доповідали. Ця інформація включена в результати моніторингу ЗМІ, які отримує президент.

Пряма мова: "Так, ЗМІ розміщують багато інформації про це, ми також читаємо цю інформацію. Ми знаємо, що він перебуває у важкому стані, лікарі зараз роблять все, що необхідно, залучені в Омську кращі лікарі, і, наскільки нам відомо також із повідомлень ЗМІ, вони використовують методи телемедицини".

Деталі: За словами Пєскова, консиліуми щодо Навального проходять за участю лікарів із Москви.

Версію про отруєння галюциногеном Пєсков назвав "тільки припущенням, чи було це отруєння". Він нагадав, що результати аналізів не оголошувалися, а будь-яка версія повинна бути підтверджена лабораторно.

Що передувало: У четвер терапевт і кардіолог, який спостерігає Навального з 2013 року, Ярослав Ашихмін повідомив, що соратники намагаються домовитися про евакуацію Навального до Європи.

Передісторія:

  • У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.
  • Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані. 
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили попередній діагноз Навальному – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Навальний
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: