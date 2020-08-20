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В Кремле отреагировали на госпитализацию Навального

Четверг, 20 августа 2020, 15:28
В Кремле отреагировали на госпитализацию Навального

В Кремле заявили, что желают оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс

Прямая речь: "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно (Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу – ред.).

Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут".

"Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления".

Детали: Песков отметил, что в Кремле знают о госпитализации Навального, но президенту Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали. Эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые получает президент.

Прямая речь: "Да, СМИ размещают много информации об этом, мы также читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины".

Детали: По словам Пескова, консилиумы по Навальному проходят с участием врачей из Москвы.

Версию об отравлении галлюциногеном Песков назвал "только предположением, было ли это отравление". Он напомнил, что результаты анализов не объявлялись, а любая версия должна быть подтверждена лабораторно.

Что предшествовало: В четверг терапевт и кардиолог, который наблюдает российского оппозиционера Алексея Навального с 2013 года, Ярослав Ашихмин сообщил, что соратники пытаются договориться о его эвакуации в Европу.

Предыстория:

  • В четверг утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
  • Позже она сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии. 
  • По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcияПутин
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