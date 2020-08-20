Зеленський оцінив роботу Кравчука в ТКГ: "Я дуже задоволений"
Четвер, 20 серпня 2020, 16:33
Президент України Володимир Зеленський заявляє, задоволений результатами роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі під керівництвом Леоніда Кравчука.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Пряма мова Зеленського: "Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. Ще раз хочу (сказати - ред): вдячний Кучмі - він дійсно багато роботи зробив. Дуже задоволений, зараз є досягнення".
Деталі: Зеленський вважає великим досягненням, що вже місяць на Донбасі немає бойових поранень і бойових жертв.
Він вважає, що переговори в форматі мінського процесу повинні тривати і ТКГ повинна постійно зустрічатися.
Передісторія:
- 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму.
- Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.
- На відео-засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.