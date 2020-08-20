Зеленський оцінив роботу Кравчука в ТКГ: "Я дуже задоволений"

Президент України Володимир Зеленський заявляє, задоволений результатами роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі під керівництвом Леоніда Кравчука.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Зеленського: "Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. Ще раз хочу (сказати - ред): вдячний Кучмі - він дійсно багато роботи зробив. Дуже задоволений, зараз є досягнення".

Деталі: Зеленський вважає великим досягненням, що вже місяць на Донбасі немає бойових поранень і бойових жертв.

Він вважає, що переговори в форматі мінського процесу повинні тривати і ТКГ повинна постійно зустрічатися.

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