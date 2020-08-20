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Зеленский оценил работу Кравчука в ТКГ: "Я очень доволен"

Четверг, 20 августа 2020, 16:33
Зеленский оценил работу Кравчука в ТКГ: Я очень доволен

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что доволен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе под руководством Леонида Кравчука.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Зеленского: "Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать – ИФ): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения".

Детали: Зеленский считает большим достижением, что уже месяц на Донбассе нет военных ранений и боевых жертв.

Он считает, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться и ТКГ должна постоянно встречаться.

Предыстория:

  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.
  • Кравчук заявил, что компромиссы будут искать, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.
  • На видео-заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представители ОРДЛО заблокировали переговоры, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.

Темы: ЗеленскийКравчукМинские соглашения
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