Зеленский оценил работу Кравчука в ТКГ: "Я очень доволен"

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что доволен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе под руководством Леонида Кравчука.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Зеленского: "Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать – ИФ): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения".

Детали: Зеленский считает большим достижением, что уже месяц на Донбассе нет военных ранений и боевых жертв.

Он считает, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться и ТКГ должна постоянно встречаться.

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