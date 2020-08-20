Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика
Четвер, 20 серпня 2020, 17:10
Штаб політика Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.
Джерело: Твіттер голови "Альянсу лікарів" Анастасії Васильєвої
Пряма мова Васильєвої: "Ми офіційно відгукуємося на пропозицію і просимо сприяння в наданні медичної документації для переведення Навального в провідний токсикологічний центр в Європі".
Передісторія:
- У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Прессекретар припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.
- Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані.
- За даними російських ЗМІ, лікарі поставили попередній діагноз Навальному – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль готовий в разі потреби організувати перевезення Навального на лікування за кордон.