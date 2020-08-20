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Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Четвер, 20 серпня 2020, 17:10

Штаб політика Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Джерело: Твіттер голови "Альянсу лікарів" Анастасії Васильєвої

Пряма мова Васильєвої: "Ми офіційно відгукуємося на пропозицію і просимо сприяння в наданні медичної документації для переведення Навального в провідний токсикологічний центр в Європі".

Передісторія:

  • У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Прессекретар припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.
  • Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані. 
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили попередній діагноз Навальному – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння. 
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль готовий в разі потреби організувати перевезення Навального на лікування за кордон.

Теми: НавальнийРосія


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