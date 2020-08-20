Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Четвер, 20 серпня 2020, 17:10
Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Штаб політика Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Джерело: Твіттер голови "Альянсу лікарів" Анастасії Васильєвої

Пряма мова Васильєвої: "Ми офіційно відгукуємося на пропозицію і просимо сприяння в наданні медичної документації для переведення Навального в провідний токсикологічний центр в Європі".

Передісторія:

  • У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Прессекретар припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.
  • Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані. 
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили попередній діагноз Навальному – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння. 
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль готовий в разі потреби організувати перевезення Навального на лікування за кордон.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: