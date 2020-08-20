Штаб Навального погодився на пропозицію Кремля про евакуацію політика

Штаб політика Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Джерело: Твіттер голови "Альянсу лікарів" Анастасії Васильєвої

Пряма мова Васильєвої: "Ми офіційно відгукуємося на пропозицію і просимо сприяння в наданні медичної документації для переведення Навального в провідний токсикологічний центр в Європі".

Передісторія: