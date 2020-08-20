Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

Штаб политика Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

Источник: Твиттер председателя "Альянса врачей" Анастасии Васильевой

Прямая речь Васильевой: "Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе".

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