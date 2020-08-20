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Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

Четверг, 20 августа 2020, 17:10

Штаб политика Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

Источник: Твиттер председателя "Альянса врачей" Анастасии Васильевой

Прямая речь Васильевой: "Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе".

Предыстория:

  • В четверг утром пресс-секретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пресс-секретар предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
  • Впоследствии она сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии.
  • По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готов в случае необходимости организовать перевозку Навального на лечение за границу.

Темы: НавальныйРосcия


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