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Зеленський сподівається на саміт "нормандської четвірки" після зустрічі радників

Четвер, 20 серпня 2020, 17:26

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на саміт лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі на рівні радників.

Як пише "Європейська правда" з посиланям на УНІАН, про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ під час поїздки до Херсонської області.

"Підтвердили зустріч радники "нормандського формату". Це говорить про те, що після радників будемо чекати продовження і зустрічі лідерів "нормандії", - заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що переговорний процес щодо Донбасу "не стоїть на місці", але хотілось би більшого. 

Напередодні у Кремлі підтвердили інформацію про можливу зустріч "нормандського формату" на рівні радників наприкінці серпня. 

Раніше журналіст Сергій Гармаш, залучений Україною до роботи Тристоронньої контактної групи як представник ОРДЛО, повідомляв, що "нормандська" зустріч на рівні радників може відбутися 28 серпня. За його словами, участь у ній можуть взяти голова Офісу президента України Андрій Єрмак і з російського боку - заступник глави адміністрації Владіміра Путіна Дмитрій Козак. 

Нагадаємо, наприкінці липня Росія заявляла, що виходить із нормандських переговорів на рівні радників лідерів держав: Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

В МЗС України заявили, що поки не бачать підстав говорити про руйнування нормандського формату через цей лист та що мінський процес не функціонуватиме без нормандських зустрічей.

Читайте також: Мінський ультиматум Козака: навіщо Кремль зупиняє один із форматів переговорів по Донбасу.

Теми: Зеленськийнормандський формат
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