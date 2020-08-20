Зеленский надеется на саммит "нормандской четверки" после встречи советников

"Подтвердили встречу советников лидеров Нормандского формата. Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров "Нормандии", - заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что переговорный процесс по Донбассу "не стоит на месте", но хотелось бы большего.

Накануне в Кремле подтвердили информацию о возможной встрече Нормандского формата на уровне советников в конце августа.

Ранее журналист Сергей Гармаш, привлеченный Украиной к работе Трехсторонней контактной группы как представитель ОРДЛО, сообщал, что "нормандская встреча" на уровне советников может состояться 28 августа. По его словам, участие в ней могут принять глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и с российской стороны - заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак.

Напомним, в конце июля Россия заявляла, что выходит из "нормандских переговоров" на уровне советников лидеров государств: Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

В МИД Украины заявили, что пока не видят оснований говорить о разрушении Нормандского формата из-за этого письма и что минский процесс не будет функционировать без "нормандских встреч".

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