В 10 парах поїздів "Укрзалізниці" буде воєнізована охорона

Наприкінці серпня "Укрзалізниця" запускає пілотний проєкт із запровадження воєнізованої охорони в поїздах.

Джерело: Суспільне із посилання на відповідь "Укрзалізниці"

Деталі: Десять пар пасажирських поїздів супроводжуватиме воєнізована охорона для забезпечення безпеки пасажирів.

Воєнізована охорона діятиме спільно із поїзною бригадою у разі порушень пасажирами правил поведінки.

Дослівно: "Ми (представники "Укрзалізниці" - ред.) зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охоронна, звичайно ж коштом "Укрзалізниці".

У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де звичайно ж часті випадки".

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