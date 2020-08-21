Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В 10 парах поїздів "Укрзалізниці" буде воєнізована охорона

П'ятниця, 21 серпня 2020, 14:59

Наприкінці серпня "Укрзалізниця" запускає пілотний проєкт із запровадження воєнізованої охорони в поїздах.

Джерело: Суспільне із посилання на відповідь "Укрзалізниці"

Деталі: Десять пар пасажирських поїздів супроводжуватиме воєнізована охорона для забезпечення безпеки пасажирів.

Воєнізована охорона діятиме спільно із поїзною бригадою у разі порушень пасажирами правил поведінки.

Дослівно: "Ми (представники "Укрзалізниці" - ред.) зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охоронна, звичайно ж коштом "Укрзалізниці".

У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де звичайно ж часті випадки".

Нагадаємо

  • В ніч на 31 липня на Анастасію Лугову у поїзді напав невідомий чоловік, одягнений лише в труси. Він спочатку побив жінку, а потім почав до неї приставати на очах у її сина. 
  • Нападником виявився раніше судимий Віталій Рудзько 1975 року народження. Солом'янський райсуд Києва арештував чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову, на 2 місяці без права внесення застави.
  • 4 серпня в УЗ повідомили, що звільнять провідницю і частину працівників поїзда Київ-Маріуполь, де чоловік без квитка побив і намагався згвалтувати пасажирку.
  • Працівникам Укрзалізниці дозволять користуватись газовими балончиками для захисту також там обіцяли вийти на того, хто "кришує" побори між провідниками та пасажирами без квитків.

Теми: Укрзалізниця


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"

Лікарі назвали можливий діагноз Навального: порушення обміну речовин

Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen

документ, доповнено Холодницький звільнився з САП

Лікарі заявили, що отрути в організмі Навального не знайшли

Син Зеленського перехворів коронавірусом

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ закриває продаж квитків по 4 станціях
УЗ на День Незалежності подовжила маршрут поїзда Суми - Київ
СБУ викрила багатомільйонну схему під час закупівель для УЗ, тривають обшуки
Останні новини
15:27
Шмигаль про підвищення "мінімалки": Економіка не отримає надмірного інфляційного тиску
15:22
Залізничний вокзал у Києві евакуювали через начебто мінування
15:21
Шмигаль пояснив, чому виділення коштів з Covid-фонду на дороги було правильним рішенням
15:10
Лукашенко про протести: Готували цю заворушку США
15:09
Шевченко: Готовий захищати Нацбанк від зовнішнього впливу
15:08
Uber поки не буде зупиняти роботу в Каліфорнії
15:05
ДокументДружина Навального вимагає від Путіна дозволити транспортацію її чоловіка на лікування до Німеччини
15:03
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
15:01
УЗ закриває продаж квитків по 4 станціях
14:59
Німеччина обговорює з Кремлем "надзвичайну ситуацію" з Навальним
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!