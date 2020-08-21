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В 10 парах поездов "Укрзализныци" будет военизированная охрана

Пятница, 21 августа 2020, 14:59
В 10 парах поездов Укрзализныци будет военизированная охрана

В конце августа "Укрзализныця" запускает пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах.

Источник: "Cуспильне" из ссылки ответа "Укрзализныци"

Детали: Десять пар пассажирских поездов будет сопровождать военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров.

Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

Дословно: "Мы (представители "Укрзализныци"- ред.) обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же счет "Укрзализныци".

У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где часто бывают случаи нападения".

Предистория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныця
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