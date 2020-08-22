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Зустріч радників "нормандського формату" відбудеться 28 серпня – Зеленський

Субота, 22 серпня 2020, 13:24

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників у "нормандському форматі" відбудеться 28 серпня.

Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу "Україна 24", показане в суботу

Пряма мова: "Домовилися про зустріч радників у нормандському форматі на кінець серпня, 28 числа буде ця зустріч.

А потім я вважаю, що повинна бути ще зустріч міністрів закордонних справ "четвірки", і потім зустріч лідерів".

Що передувало: 20 серпня Зеленський заявив, що сподівається на саміт лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі на рівні радників.

Напередодні у Кремлі підтвердили інформацію про можливу зустріч у "нормандському форматі" на рівні радників наприкінці серпня. 

Раніше журналіст Сергій Гармаш, залучений Україною до роботи Тристоронньої контактної групи як представник ОРДЛО, повідомляв, що "нормандська зустріч" на рівні радників може відбутися 28 серпня. За його словами, участь у ній можуть взяти голова Офісу президента України Андрій Єрмак і з російського боку - заступник глави адміністрації Владіміра Путіна Дмитрій Козак. 

Нагадаємо, наприкінці липня Росія заявляла, що виходить із "нормандських переговорів" на рівні радників лідерів держав: Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

В МЗС України заявили, що поки не бачать підстав говорити про руйнування Нормандського формату через цей лист та що мінський процес не функціонуватиме без "нормандських зустрічей".

Читайте також: Мінський ультиматум Козака: навіщо Кремль зупиняє один із форматів переговорів по Донбасу.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийнормандський формат
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