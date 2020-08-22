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Встреча советников "нормандского формата" состоится 28 августа – Зеленский

Суббота, 22 августа 2020, 13:24

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 28 августа.

Источник: интервью Зеленского телеканалу "Украина 24", показанное в субботу

Прямая речь: "Договорились о встрече советников в нормандском формате на конец августа, 28 числа будет эта встреча.

А потом я считаю, что должна быть еще встреча министров иностранных дел "четверки", и затем встреча лидеров".

Что предшествовало: 20 августа Зеленский заявил, что надеется на саммит лидеров "нормандской четверки" после встречи на уровне советников.

Накануне в Кремле подтвердили информацию о возможной встрече Нормандского формата на уровне советников в конце августа.

Ранее журналист Сергей Гармаш, привлеченный Украиной к работе Трехсторонней контактной группы как представитель ОРДЛО, сообщал, что "нормандская встреча" на уровне советников может состояться 28 августа. По его словам, участие в ней могут принять глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и с российской стороны - заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак.

В конце июля Россия заявляла, что выходит из "нормандских переговоров" на уровне советников лидеров государств: Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

В МИД Украины заявили, что пока не видят оснований говорить о разрушении Нормандского формата из-за этого письма и что минский процесс не будет функционировать без "нормандских встреч".

Читайте также: Минский ультиматум Козака: зачем Кремль останавливает один из форматов переговоров по Донбассу

Катерина Тищенко, УП
Темы: Зеленскийнормандский формат


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