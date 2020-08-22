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ДБР завершило розслідування вбивства Вербицького й катування Луценка

Субота, 22 серпня 2020, 15:48

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних у вбивстві Юрія Вербицького та викраденні й катуванні екснардепа Ігоря Луценка під час Євромайдану.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Луценка І.В. та Вербицького Ю.Т. з Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, катували їх і вбили Юрія Вербицького".

Деталі: Двох осіб підозрюють у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК Ураїни); створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (ч.1 ст. 255  КК України); незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020)).

Один із фігурантів також підозрюється в умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України ); катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127  КК України); підробленні документів та їх використанні (4 ст. 358 КК України (01.07.2020)); службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020)).

У ДБР зазначили, що у зв'язку з використанням підробленого паспорту та використання завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад 5 років переховувався від органу досудового розслідування.

Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Що передувало: 10 березня правоохоронці затримали учасника організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.

12 березня слідчі ДБР спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного в участі у цій злочинній організації.

Передісторія:

  • У січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
  • У МВС заявляли, що активні учасники викрадення Луценка і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму, а безпосередній керівник викрадення – громадянин Неживов.

Українська правда
Теми: ДБРМайдантітушки


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