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Убийство Вербицкого и пытки Луценко: ГБР завершило расследование в отношении 2 лиц

Суббота, 22 августа 2020, 15:48
Убийство Вербицкого и пытки Луценко: ГБР завершило расследование в отношении 2 лиц

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в убийстве Юрия Вербицкого и похищении и пытках Игоря Луценко во время Евромайдана.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Луценко И.В. и Вербицкого Ю.Т. из Александровской клинической больницы г. Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого".

Детали: Двоих людей подозревают в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины) создании, руководстве преступной сообществом или преступной организацией, а также участии в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины); незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020)).

Один из фигурантов также подозревается в умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины); пытках, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины); подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020)); служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020)).

В ГБР отметили, что в связи с использованием поддельного паспорта и использованием заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд.

Что предшествовало: 10 марта правоохранители задержали участника преступной организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

12 марта следователи ГБР и СБУ задержали еще одного подозреваемого в участии в этой преступной организации.

Предыстория:

  • В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
  • В МВД заявляли, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму, а непосредственный руководитель похищения – гражданин Неживов.

Украинская правда

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Темы: ГБРМайдантитушки
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