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Поліція взяла під охорону клініку в Берліні, де перебуває Навальний

Неділя, 23 серпня 2020, 14:13

Лікарня Charite у Берліні взята німецькою поліцією під цілодобову охорону. Російський опозиціонер Олексій Навальний був напередодні доставлений в Charite з Росії у важкому стані з підозрою на отруєння.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Німецька поліція тепер прискіпливо охороняє Charite в Берліні, куди напередодні був доставлений спецрейсом з Росії опозиціонер Олексій Навальний.

Біля клініки чергують кілька автобусів поліції і близько 10 співробітників правоохоронних органів, які переміщаються по периметру групами по 2-5 осіб.

Напередодні ще задовго до того, як машина швидкої допомоги з Навальним під'їхала до Charite, поліція попросила журналістів покинути територію клініки, всіх співробітників ЗМІ вивели за шлагбаум.

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Нагадаємо:

  • Літак із російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в Берліні 22 серпня.
  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

Теми: НавальнийНімеччинаопозиція


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