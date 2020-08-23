Поліція взяла під охорону клініку в Берліні, де перебуває Навальний

Лікарня Charite у Берліні взята німецькою поліцією під цілодобову охорону. Російський опозиціонер Олексій Навальний був напередодні доставлений в Charite з Росії у важкому стані з підозрою на отруєння.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Німецька поліція тепер прискіпливо охороняє Charite в Берліні, куди напередодні був доставлений спецрейсом з Росії опозиціонер Олексій Навальний.

Біля клініки чергують кілька автобусів поліції і близько 10 співробітників правоохоронних органів, які переміщаються по периметру групами по 2-5 осіб.

Напередодні ще задовго до того, як машина швидкої допомоги з Навальним під'їхала до Charite, поліція попросила журналістів покинути територію клініки, всіх співробітників ЗМІ вивели за шлагбаум.

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