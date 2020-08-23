Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция взяла под охрану клинику в Берлине, где находится Навальный

Воскресенье, 23 августа 2020, 14:13
Полиция взяла под охрану клинику в Берлине, где находится Навальный

Больница Charite в Берлине взята немецкой полицией под круглосуточную охрану. Российский оппозиционер Алексей Навальный был накануне доставлен в Charite из России в тяжелом состоянии с подозрением на отравление.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Немецкая полиция теперь тщательно охраняет Charite в Берлине, куда накануне был доставлен спецрейсом из России оппозиционер.

У клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Накануне еще задолго до того, как машина скорой помощи с Навальным подъехала к Charite, полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум.

Читайте также: Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев

Напомним:

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине 22 августа.

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйГерманияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: