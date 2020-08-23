Полиция взяла под охрану клинику в Берлине, где находится Навальный

Больница Charite в Берлине взята немецкой полицией под круглосуточную охрану. Российский оппозиционер Алексей Навальный был накануне доставлен в Charite из России в тяжелом состоянии с подозрением на отравление.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Немецкая полиция теперь тщательно охраняет Charite в Берлине, куда накануне был доставлен спецрейсом из России оппозиционер.

У клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Накануне еще задолго до того, как машина скорой помощи с Навальным подъехала к Charite, полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум.

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Напомним:

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине 22 августа.