Полиция взяла под охрану клинику в Берлине, где находится Навальный
Больница Charite в Берлине взята немецкой полицией под круглосуточную охрану. Российский оппозиционер Алексей Навальный был накануне доставлен в Charite из России в тяжелом состоянии с подозрением на отравление.
Источник: Deutsche Welle
Детали: Немецкая полиция теперь тщательно охраняет Charite в Берлине, куда накануне был доставлен спецрейсом из России оппозиционер.
У клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.
Накануне еще задолго до того, как машина скорой помощи с Навальным подъехала к Charite, полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум.
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Напомним:
Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине 22 августа.
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
- В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления".