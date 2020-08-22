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Навальний уже в Берліні, стан стабільний

Субота, 22 серпня 2020, 10:39
Навальний уже в Берліні, стан стабільний
mstrok.ru

Літак із російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в Берліні.

Джерело: прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter, Інтерфакс

Дослівно Ярмиш: "Літак із Олексієм щойно сів у Берліні".

Деталі: Водночас у фонді Cinema for Peace, що організував транспортування Навального, повідомили "Інтерфаксу", що його стан здоров'я стабільний.

Представник фонду уточнив, що політика лікуватимуть в університетській клініці Charite.

Дослівно: "Літак приземлився о 08:47 (9:47 за Києвом). Він у стабільному стані".

"Найближчими днями, коли про його стан здоров'я буде відомо більше, сім'я зробить заяву". 

Деталі: Пізніше відеоканал таблоїду Bild повідомив, що Навального привезли до берлінської клініки Charite.

Що передувало: Рано вранці у суботу борт із Навальним вирушив до Німеччини з Омська. З політиком перебуває його дружина Юлія.   

Перед цим дружина Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
  • "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
  • У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
  • Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 

Українська правда

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Теми: НавальнийНімеччинаРосія
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