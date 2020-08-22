Літак із російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в Берліні.

Джерело: прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter, Медуза

Дослівно: "Літак із Олексієм щойно сів у Берліні".

Деталі: Як пише Медуза, політ із Омська тривав близько шести годин.

Після приземлення Навального повезуть до клініки Charite.

Що передувало: Рано вранці у суботу борт із Навальним вирушив до Німеччини з Омська. З політиком перебуває його дружина Юлія.

Перед цим дружина Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

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