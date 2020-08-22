Літак із російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в Берліні.

Джерело: прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter, Інтерфакс

Дослівно Ярмиш: "Літак із Олексієм щойно сів у Берліні".

Деталі: Водночас у фонді Cinema for Peace, що організував транспортування Навального, повідомили "Інтерфаксу", що його стан здоров'я стабільний.

Представник фонду уточнив, що політика лікуватимуть в університетській клініці Charite.

Дослівно: "Літак приземлився о 08:47 (9:47 за Києвом). Він у стабільному стані".

"Найближчими днями, коли про його стан здоров'я буде відомо більше, сім'я зробить заяву".

Деталі: Пізніше відеоканал таблоїду Bild повідомив, що Навального привезли до берлінської клініки Charite.

Що передувало: Рано вранці у суботу борт із Навальним вирушив до Німеччини з Омська. З політиком перебуває його дружина Юлія.

Перед цим дружина Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

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