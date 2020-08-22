Навальний уже в Берліні
Субота, 22 серпня 2020, 10:39
Літак із російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в Берліні.
Джерело: прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter, Медуза
Дослівно: "Літак із Олексієм щойно сів у Берліні".
Деталі: Як пише Медуза, політ із Омська тривав близько шести годин.
Після приземлення Навального повезуть до клініки Charite.
Що передувало: Рано вранці у суботу борт із Навальним вирушив до Німеччини з Омська. З політиком перебуває його дружина Юлія.
Перед цим дружина Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.
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Передісторія:
- 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
- За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
- "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
- У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
- Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли.
Українська правда