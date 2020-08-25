Воєнізована охорона почала роботу в потягах "Укрзалізниці"
25 серпня "Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт із запровадження воєнізованої охорони в поїздах. Наразі працюють 40 співробітників.
Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook
Пряма мова Криклія: Безпека пасажирів – пріоритет №1 у роботі транспорту. Тому ми повертаємо охорону в наші поїзди. Відсьогодні "Укрзалізниця" розпочинає пілотний проєкт з охорони пасажирських потягів у русі силами працівників воєнізованої охорони УЗ.
Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходитимуть інструктаж перед кожним рейсом.
Деталі: На першому етапі близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів:
- №10/9 Маріуполь — Київ
- №29/30 Київ — Ужгород
- №38/37 Київ — Запоріжжя
- №49/50 Київ — Трускавець
- №63/64 Харків — Київ
- №79/80 Дніпро — Київ
- №92/91 Львів — Київ
- №102/101 Київ — Херсон
- №106/105 Одеса — Київ
- №136/135 Київ — Покровськ
Надалі перелік поїздів та кількість працівників будуть збільшені.
Також "Укрзалізниця" продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це всі швидкісні поїзди, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт.
Нагадаємо:
- В ніч на 31 липня на українку Анастасію Лугову у поїзді напав невідомий чоловік, одягнений лише в труси. Він спочатку побив жінку, а потім почав до неї приставати на очах у її сина.
- Нападником виявився раніше судимий Віталій Рудзько 1975 року народження. Солом'янський райсуд Києва арештував чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову, на 2 місяці без права внесення застави.
- 4 серпня в УЗ повідомили, що звільнять провідницю і частину працівників поїзда Київ-Маріуполь, де чоловік без квитка побив і намагався згвалтувати пасажирку.
- Працівникам Укрзалізниці дозволять користуватись газовими балончиками для захисту також там обіцяли вийти на того, хто "кришує" побори між провідниками та пасажирами без квитків.