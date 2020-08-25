Военизированная охрана начала работу в поездах "Укрзализныци"

25 августа "Укрзализныця" запустила пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах. Сейчас работают 40 сотрудников.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook

Прямая речь Криклия: Безопасность пассажиров - приоритет №1 в работе транспорта. Поэтому мы возвращаем охрану в наши поезда. С сегодняшнего дня "Укрзализныця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ.

Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

Детали: На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

№10 / 9 Мариуполь - Киев

№29 / 30 Киев - Ужгород

№38 / 37 Киев - Запорожье

№49 / 50 Киев - Трускавец

№63 / 64 Харьков - Киев

№79 / 80 Днепр - Киев

№92 / 91 Львов - Киев

№102 / 101 Киев - Херсон

№106 / 105 Одесса - Киев

№136 / 135 Киев - Покровск

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.

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