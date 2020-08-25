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Военизированная охрана начала работу в поездах "Укрзализныци"

Вторник, 25 августа 2020, 18:50
Военизированная охрана начала работу в поездах Укрзализныци

25 августа "Укрзализныця" запустила пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах. Сейчас работают 40 сотрудников.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook

Прямая речь Криклия: Безопасность пассажиров - приоритет №1 в работе транспорта. Поэтому мы возвращаем охрану в наши поезда. С сегодняшнего дня "Укрзализныця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ.

Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

Детали: На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

  • №10 / 9 Мариуполь - Киев
  • №29 / 30 Киев - Ужгород
  • №38 / 37 Киев - Запорожье
  • №49 / 50 Киев - Трускавец
  • №63 / 64 Харьков - Киев
  • №79 / 80 Днепр - Киев
  • №92 / 91 Львов - Киев
  • №102 / 101 Киев - Херсон
  • №106 / 105 Одесса - Киев
  • №136 / 135 Киев - Покровск

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

Также "Укрзализныця" продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт.

Предистория:

Украинская правда

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