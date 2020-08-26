Аваков: Двох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" затримали, ще двоє – в розшуку
Двох із чотирьох підозрюваних у підпалі редакційного автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях" було оголошено в розшук.
Джерело: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на пресконференції в Нацбанку у Києві, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова голови МВС: "Сьогодні вранці працівники Національної поліції затримали людей, які організували підпал автомобіля програми "Схеми" Радіо Свобода". Після обшуків знайшли відповідні неспростовні докази.
Один із них – це житель Луганщини, спільник його – це киянин. Ще двоє встановлені й оголошені в розшук. Слідство триватиме, і ми будемо інформувати.
Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава має ставитись особливо ретельно".
Деталі: Раніше у середу Аваков повідомляв про затримання одного з підозрюваних – жителя Луганської області.
Пресслужба Національної поліції поки нічого не повідомляє про ці затримання.
Передісторія:
- У ніч на 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
- Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька написала, що за підпалом машини можуть стояти фігуранти розслідувань, і нагадала, що Андрій Портнов публікував персональні дані водія авто.
- Редакція оприлюднила відео, на якому видно момент підпалу автомобіля редакції.
- Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.
- Останні розслідування Михайла Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".