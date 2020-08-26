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Аваков: Двох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" затримали, ще двоє – в розшуку

Середа, 26 серпня 2020, 11:39
Аваков: Двох підозрюваних у підпалі автомобіля Схем затримали, ще двоє – в розшуку

Двох із чотирьох підозрюваних у підпалі редакційного автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях" було оголошено в розшук.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на пресконференції в Нацбанку у Києві, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова голови МВС: "Сьогодні вранці працівники Національної поліції затримали людей, які організували підпал автомобіля програми "Схеми" Радіо Свобода". Після обшуків знайшли відповідні неспростовні докази.

Один із них – це житель Луганщини, спільник його – це киянин. Ще двоє встановлені й оголошені в розшук. Слідство триватиме, і ми будемо інформувати.

Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава має ставитись особливо ретельно".

Деталі: Раніше у середу Аваков повідомляв про затримання одного з підозрюваних – жителя Луганської області.

Пресслужба Національної поліції поки нічого не повідомляє про ці затримання.

Передісторія:

  • У ніч на 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
  • Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька написала, що за підпалом машини можуть стояти фігуранти розслідувань, і нагадала, що Андрій Портнов публікував персональні дані водія авто.
  • Редакція оприлюднила відео, на якому видно момент підпалу автомобіля редакції.
  • Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.
  • Останні розслідування Михайла Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".

"Українська правда" в Threads

Теми: АваковЗМІполіція
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