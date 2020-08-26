Аваков: Двох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" затримали, ще двоє – в розшуку

Двох із чотирьох підозрюваних у підпалі редакційного автомобіля програми "Схеми: корупція в деталях" було оголошено в розшук.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на пресконференції в Нацбанку у Києві, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова голови МВС: "Сьогодні вранці працівники Національної поліції затримали людей, які організували підпал автомобіля програми "Схеми" Радіо Свобода". Після обшуків знайшли відповідні неспростовні докази.

Один із них – це житель Луганщини, спільник його – це киянин. Ще двоє встановлені й оголошені в розшук. Слідство триватиме, і ми будемо інформувати.

Напад на журналістів вважаємо особливим видом злочину, до якого держава має ставитись особливо ретельно".

Деталі: Раніше у середу Аваков повідомляв про затримання одного з підозрюваних – жителя Луганської області.

Пресслужба Національної поліції поки нічого не повідомляє про ці затримання.

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