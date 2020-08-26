Аваков: Двух подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" задержали, еще двое – в розыске

Двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск.

Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на пресс конференции в Нацбанке в Киеве, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь главы МВД: "Сегодня утром работники Национальной полиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы "Радио Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства.

Один из них – это житель Луганщины, сообщник его – это киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет продолжаться, и мы будем информировать.

Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которому государство должно относиться особенно тщательно".

Детали: Ранее в среду Аваков сообщал о задержании одного из подозреваемых – жителя Луганской области.

Пресс-служба Национальной полиции пока ничего не сообщает об этих задержаниях.

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