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Аваков: Двух подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" задержали, еще двое – в розыске

Среда, 26 августа 2020, 11:39

Двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск.

Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на пресс конференции в Нацбанке в Киеве, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь главы МВД: "Сегодня утром работники Национальной полиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы "Радио Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства.

Один из них – это житель Луганщины, сообщник его – это киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет продолжаться, и мы будем информировать.

Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которому государство должно относиться особенно тщательно".

Детали: Ранее в среду Аваков сообщал о задержании одного из подозреваемых – жителя Луганской области.

Пресс-служба Национальной полиции пока ничего не сообщает об этих задержаниях.

Предыстория: 

  • В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая написала, что за поджогом машины могут стоять фигуранты расследований, и напомнила, что Андрей Портнов публиковал персональные данные водителя авто.
  • Редакция обнародовала видео, на котором виден момент поджога автомобиля редакции.
  • Управление государственной охраны Украины заявило, что не следило за съемочной группой программы "Схемы" и обеспокоено поджогом автомобиля журналистов.
  • Последние расследования Михаила Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обходе карантина нардепами и бизнесменами, отпуске президента в Омане и "пленках Ермака".

Темы: АваковСМИполиция


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