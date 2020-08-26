Аваков: Двух подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" задержали, еще двое – в розыске
Двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск.
Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на пресс конференции в Нацбанке в Киеве, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь главы МВД: "Сегодня утром работники Национальной полиции задержали людей, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы "Радио Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства.
Один из них – это житель Луганщины, сообщник его – это киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет продолжаться, и мы будем информировать.
Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которому государство должно относиться особенно тщательно".
Детали: Ранее в среду Аваков сообщал о задержании одного из подозреваемых – жителя Луганской области.
Пресс-служба Национальной полиции пока ничего не сообщает об этих задержаниях.
Предыстория:
- В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
- Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая написала, что за поджогом машины могут стоять фигуранты расследований, и напомнила, что Андрей Портнов публиковал персональные данные водителя авто.
- Редакция обнародовала видео, на котором виден момент поджога автомобиля редакции.
- Управление государственной охраны Украины заявило, что не следило за съемочной группой программы "Схемы" и обеспокоено поджогом автомобиля журналистов.
- Последние расследования Михаила Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обходе карантина нардепами и бизнесменами, отпуске президента в Омане и "пленках Ермака".