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В Одесі пробують підняти танкер "Делфі": палуба уже над водою

Середа, 26 серпня 2020, 12:24
фото: "Думская"

Затонулий біля Одеси танкер "Делфі" знову пробують підняти з води, судно планують прибрати до початку сезону штормів.

Джерело: Facebook-сторінка глави ОДА Максима Куцого, місцеве видання "Думская"

Пряма мова Куцого: "Саме зараз на місці затонулого танкера чотири буксири намагаються поставити судно на рівний кіль для подальшого транспортування.

Протягом години спеціалісти компанії Краншип, яка безоплатно проводить ці роботи, планують відкачати воду, наповнити повітрям танки правого борту та протестувати на міцність конструкції, які приварили до корпусу для підйому.

Це надважливий етап робіт, адже після вирівнювання стане зрозуміло — в якому стані правий борт та як далі транспортувати танкер.

Сподіваюся, ця спроба стане вдалою. Спеціалісти працюють щодня, щоб підняти Делфі до сезону штормів".

 
фото: "ДУмская"
 
фото: "ДУмская"
 
фото: "ДУмская"

Деталі: Місцеве видання повідомляє, що танкер підняли уже на 75%. Так, над рівнем води видніється вся палуба.

Зараз судно, яке лежало на боці, практично вдалося перевернути.

Це вже не перша спроба підняти судно

 
фото: "ДУмская"

Що було раніше: 24 липня стало відомо, що затонулому судну в Одесі дадуть статус катастрофи, бо з нього знову витекла нафта.

Також 24 липня почались роботи з підйому танкера Delfi, який сів на мілину біля Одеси і перекинувся в листопаді 2019 року.

 

Передісторія:

  • 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм. Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
  • Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді у 53 рази, а 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.
  • 8 квітня судновласник затонулого в Одесі танкера "Delfi" запевнив генпрокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
  • Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня закрила місцевий пляж "Дельфін" через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера.
  • Під час поїздки в Одесу президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. 18 липня почалася операція з підйому "Delfi".

Українська правда
Теми: ОдесаЧорне море


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