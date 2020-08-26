Комітет домовився з Кравчуком: у Раді буде група щодо законів для миру
Учасники засідання парламентського комітету з питань державної влади вирішили створити робочу групу, яка розроблятиме законопроекти, які сприятимуть миру в Україні.
Джерело: заступник голови комітету Олександр Качура ("Слуга народу") журналістам після засідання парламентського комітету з питань державної влади, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми домовилися з першим президентом України, разом із Кабінетом міністрів, Офісом президента, народними депутатами створити всередині парламенту таку робочу групу, яка б змогла напрацювати рішення, в тому числі (реакцію на) лист Леоніда Макаровича.
Також це буде група, яка буде напрацьовувати спеціальні закони, які стосуються миру в Україні".
Деталі: За словами Качури, у засіданні комітету брали участь перший президент України Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в ТКГ, і представники усіх фракцій.
Цьому передувало:
- Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори в Україні 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
- Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення до Верховної Ради пропозиції розглянути питання щодо відповідності постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).
- Олександр Качура висловлював думку, що пропозиції про проведення виборів на окупованих територіях до того, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном, навряд чи підтримають у профільному комітеті.