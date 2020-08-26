Комітет домовився з Кравчуком: у Раді буде група щодо законів для миру

Учасники засідання парламентського комітету з питань державної влади вирішили створити робочу групу, яка розроблятиме законопроекти, які сприятимуть миру в Україні.

Джерело: заступник голови комітету Олександр Качура ("Слуга народу") журналістам після засідання парламентського комітету з питань державної влади, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми домовилися з першим президентом України, разом із Кабінетом міністрів, Офісом президента, народними депутатами створити всередині парламенту таку робочу групу, яка б змогла напрацювати рішення, в тому числі (реакцію на) лист Леоніда Макаровича.

Також це буде група, яка буде напрацьовувати спеціальні закони, які стосуються миру в Україні".

Деталі: За словами Качури, у засіданні комітету брали участь перший президент України Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в ТКГ, і представники усіх фракцій.

Цьому передувало: