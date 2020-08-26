Комитет договорился с Кравчуком: в Раде будет группа по законам для мира

Участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине.

Источник: заместитель главы комитета Александр Качура ("Слуга народа") журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу, которая бы смогла наработать решения, в том числе (реакцию на) письмо Леонида Макаровича.

Также это будет группа, которая будут нарабатывать специальные законы, которые касаются мира в Украине".

Детали: По словам Качуры, в заседании комитета принимали участие первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в ТКГ, и представители всех фракций.

Этому предшествовало: