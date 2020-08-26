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Комитет договорился с Кравчуком: в Раде будет группа по законам для мира

Среда, 26 августа 2020, 13:44
Комитет договорился с Кравчуком: в Раде будет группа по законам для мира

Участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине.

Источник: заместитель главы комитета Александр Качура ("Слуга народа") журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы договорились с первым президентом Украины, вместе с Кабинетом министров, Офисом президента, народными депутатами создать внутри парламента такую рабочую группу, которая бы смогла наработать решения, в том числе (реакцию на) письмо Леонида Макаровича.

Также это будет группа, которая будут нарабатывать специальные законы, которые касаются мира в Украине".

Детали: По словам Качуры, в заседании комитета принимали участие первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в ТКГ, и представители всех фракций.

Этому предшествовало: 

  • Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
  • Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении к Верховной Раде предложения рассмотреть вопрос о соответствии постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).
  • Александр Качура высказывал мнение, что предложения о проведении выборов на оккупированных территориях до того, как Украина получит контроль над украинской-российской границей, вряд ли поддержат в профильном комитете.

Темы: Верховная РадаДонбассКравчукТКГ
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