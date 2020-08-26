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Танкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Среда, 26 августа 2020, 13:53
Танкер Делфи наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии.

Источник: Telegram-канал министра инфраструктуры Владислава Криклия

Прямая речь: "Сегодня (26 августа ред.) полузатонувший танкер был поставлен на ровный киль.

Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна".

Детали: Криклий поблагодарил специалистов ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер, и ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы.

Что было раньше: 26 августа танкер пытались поставить на ровный киль для дальнейшей транспортировки.

Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

 
фото: телеграм Криклия

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

Украинская правда

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Темы: ОдессаЧерное море
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