Танкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии.

Источник: Telegram-канал министра инфраструктуры Владислава Криклия

Прямая речь: "Сегодня (26 августа ред.) полузатонувший танкер был поставлен на ровный киль.

Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна".

Детали: Криклий поблагодарил специалистов ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер, и ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы.

Что было раньше: 26 августа танкер пытались поставить на ровный киль для дальнейшей транспортировки.

Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

фото: телеграм Криклия

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