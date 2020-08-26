Танкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее
Среда, 26 августа 2020, 13:53
Затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии.
Источник: Telegram-канал министра инфраструктуры Владислава Криклия
Прямая речь: "Сегодня (26 августа ред.) полузатонувший танкер был поставлен на ровный киль.
Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна".
Детали: Криклий поблагодарил специалистов ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер, и ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы.
Что было раньше: 26 августа танкер пытались поставить на ровный киль для дальнейшей транспортировки.
Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.
Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.
Предыстория:
- 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
- Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
- Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
- Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
- Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".
Украинская правда