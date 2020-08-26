Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Танкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Среда, 26 августа 2020, 13:53

Затонувший у Одессы танкер "Делфи" поставили на ровный киль почти через год после аварии.

Источник: Telegram-канал министра инфраструктуры Владислава Криклия

Прямая речь: "Сегодня (26 августа ред.) полузатонувший танкер был поставлен на ровный киль.

Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна".

Детали: Криклий поблагодарил специалистов ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер, и ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы.

Что было раньше: 26 августа танкер пытались поставить на ровный киль для дальнейшей транспортировки.

Судно планируют убрать с берега до начала сезона штормов.

Работы по подъему танкера Delfi начались 24 июля. Это не первая попытка поднять судно.

 
фото: телеграм Криклия

Предыстория:

  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Delfi" заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера.
  • Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему "Delfi".

Украинская правда
Темы: ОдессаЧерное море


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца

фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее

Кличко ведет на выборы свою сурдопереводчицу и Шовковского

Два бойца подорвались на мине, сброшенной с беспилотника - штаб ООС

фото, видеоВ Одессе пытаются поднять танкер "Делфи": палуба уже над водой

Все новости...
Одесса
В Одессе пытаются поднять танкер "Делфи": палуба уже над водой
Правительство выделит еще 117 миллионов на реконструкцию аэропорта "Одесса"
В Одессе усиливают карантин
Последние новости
14:28
МИД Литвы предложил санкции против 118 белорусских чиновников
14:17
Кабмин снова закрывает границы для иностранцев
14:16
Банки выдали 5,5 млрд кредитов по программе "5-7-9%": какую сумму ожидают на конец года
14:01
обновленоКабмин продолжил карантин еще на 2 месяца
14:00
Украинское приложение вышло на первое место в AppStore, опередив TikTok и Netflix
13:53
фотоТанкер "Делфи" наконец подняли: из лежачего положения в стоячее
13:52
Китайская компания отзовет иск по "зеленому" тарифу в Украине на $500 млн
13:50
В июле госдолг Украины вырос на 3,8% в гривне - данные Минфина
13:48
В Черновцах прекратили курсировать троллейбусы: город в "красной зоне"
13:44
Комитет договорился с Кравчуком: в Раде будет группа по законам для мира
Все новости...