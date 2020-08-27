За місяць кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла майже вдвічі

З середини липня кількість госпіталізованих із коронавірусної хворобою COVID-19 в Україні зросла з 3,5 тисяч до 6,5 тисяч осіб.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 27 серпня

Пряма мова: "У нас зростає кількість хворих, зростає кількість людей, які перебувають у лікарнях. Сьогодні на ранок 6 505 осіб перебувають у лікарнях. Для довідки: на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисяч".

Деталі: За добу 26 серпня в Україні було госпіталізовано 453 людини з коронавірусом.

Крім того, встановлено "сумний антирекорд" смертей – 49 летальних випадків, сказав Степанов.

Голова МОЗ також повідомив, що з 1 974 нових хворих – 65 діти і 137 медичні працівники. Загалом за час пандемії в Україні 7 504 дитини і 10 842 медпрацівника підхопили COVID-19.