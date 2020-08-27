За місяць кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла майже вдвічі

З середини липня кількість госпіталізованих із коронавірусної хворобою COVID-19 в Україні зросла з 3,5 тисяч до 6,5 тисяч осіб.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 27 серпня

Пряма мова: "У нас зростає кількість хворих, зростає кількість людей, які перебувають у лікарнях. Сьогодні на ранок 6 505 осіб перебувають у лікарнях. Для довідки: на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисяч".

Деталі: За добу 26 серпня в Україні було госпіталізовано 453 людини з коронавірусом.

Крім того, встановлено "сумний антирекорд" смертей – 49 летальних випадків, сказав Степанов.

Голова МОЗ також повідомив, що з 1 974 нових хворих – 65 діти і 137 медичні працівники. Загалом за час пандемії в Україні 7 504 дитини і 10 842 медпрацівника підхопили COVID-19.

Нагадаємо: За добу 20 серпня було госпіталізовано 487 хворих.

Досі найбільша кількість виявлених хворих за добу була 21 серпня – 2 328, а найбільша кількість летальних випадків була зареєстрована за добу 19 серпня – 40 випадків.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження: по всій країні заборонили проведення дискотек, роботу нічних клубів, роботу закладів харчування із розвагами, проведення концертів (крім тих, які проводять профільні заклади культури).

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