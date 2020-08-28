"Щоб бачити краще": Зеленський оновив керівника Черкащини услід за Кіровоградщиною

Президент Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної держадміністрації Сергія Сергійчука, а днем раніше – нового голову Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Обох керівників областей президент представляв особисто, під час робочих поїздок в області.

На Черкащині на зустрічі з представниками бізнесу регіону Зеленський вручив новому очільнику області службове посвідчення.

Пряма мова Зеленського: "Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є.

Дуже хочеться, щоб ви дійсно одразу почали діяти. Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та президента".

Інші подробиці: Сергійчук пообіцяв розвивати область, залучати інвестиції і створювати нові робочих місця, дбати про економічну безпеку "Велике будівництво" тощо.

Назаренка Зеленський представляв на презентації "Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки", яку й має втілювати у життя новий керівник.

Назаренко обіцяв допомагати "розкриватися локальному бізнесу та залучати великих інвесторів, щоб розкрити потенціал землі, надр і виробництв, що простоюють". За його словами, "час застою в регіоні потрібно закінчувати й повертатися до системного розвитку", бо "область стомилася від нескінченних хвиль негативу".

Цьому передувало: Офіс президента запропонував "перезавантаження відразу двох областей" – і 26 серпня Кабінет міністрів погодив призначення Андрія Назаренка головою Кіровоградської ОДА та Сергія Сергійчука головою Черкаської ОДА.

При цьому уряд дав згоду на звільнення Романа Боднара з посади голови Черкаської ОДА.