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"Чтобы видеть лучшее": Зеленский обновил главу Черкащины вслед за Кировоградщиной

Пятница, 28 августа 2020, 12:03

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной госадминистрации Сергея Сергийчук, а днем ​​ранее – нового главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко.

Источник: Офис президента

Детали: Обоих руководителей областей президент представлял лично, во время рабочих поездок в области.

В Черкасской области на встрече с представителями бизнеса региона Зеленский вручил новому главе области служебное удостоверение.

Прямая речь Зеленского: "Мы меняем главу областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такова, что хочется видеть результат. Хочется видеть нечто лучше, чем есть.

Очень хочется, чтобы Вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента".

Другие подробности: Сергийчук пообещал развивать область, привлекать инвестиции и создавать новые рабочих места, заботиться об экономической безопасности, "Большом строительстве" и прочем.

Назаренко Зеленский представлял на презентации "Стратегии развития Кировоградской области на 2021-2027 годы", которую и должен воплощать в жизнь новый руководитель.

Назаренко обещал помогать "раскрываться локальному бизнесу и привлекать крупных инвесторов, чтобы раскрыть потенциал земли, недр и простаивающих производств". По его словам, "время застоя в регионе нужно заканчивать и возвращаться к системному развитию", потому что "область устала от бесконечных волн негатива".

Этому предшествовало: Офис президента предложил "перезагрузку сразу двух областей" – и 26 августа Кабинет министров согласовал назначение Андрея Назаренко главой Кировоградской ОГА и Сергея Сергийчука главой Черкасской ОГА.

При этом правительство дало согласие на увольнение Романа Боднаря с должности главы Черкасской ОГА.

Темы: Зеленскийместная властьЧеркасская областьКировоградская областькадры


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