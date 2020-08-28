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Україна має новий антирекорд хворих на COVID, Київ – теж

П'ятниця, 28 серпня 2020, 08:56

2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу діагностовано в Україні за добу 27 серпня, 48 хворих померли, 866 людини одужали від COVID-19.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Києві зафіксовано найбільше нових випадків за добу – 251, і це найбільший добовий приріст із березня. Крім того, у четвер у столиці померли аж 9 хворих із коронавірусом.

У Харківській області зафіксовано 242 нових випадки коронавірусної хвороби і 1 летальний.

У Тернопільській області за добу виявлено 233 хворих на COVID-19, померли 3 хворих.

 

Доповнюється...

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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