Україна має новий антирекорд хворих на COVID, Київ – теж
П'ятниця, 28 серпня 2020, 08:56
2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу діагностовано в Україні за добу 27 серпня, 48 хворих померли, 866 людини одужали від COVID-19.
Джерело: дані РНБО
Деталі: У Києві зафіксовано найбільше нових випадків за добу – 251, і це найбільший добовий приріст із березня. Крім того, у четвер у столиці померли аж 9 хворих із коронавірусом.
У Харківській області зафіксовано 242 нових випадки коронавірусної хвороби і 1 летальний.
У Тернопільській області за добу виявлено 233 хворих на COVID-19, померли 3 хворих.
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