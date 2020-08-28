2 438 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу діагностовано в Україні за добу 27 серпня, 48 хворих померли, 866 людини одужали від COVID-19.

Джерело: дані РНБО і МОЗ

Деталі: У Києві зафіксовано найбільше нових випадків за добу – 251. Крім того, у четвер у столиці померли аж 9 хворих із коронавірусом. Ще 92 нових випадки і 2 летальних зафіксовано в Київській області.

У Харківській області зафіксовано 242 нових випадки коронавірусної хвороби і 1 летальний.

У Тернопільській області за добу виявлено 233 хворих на COVID-19, померли 3 хворих.

У Львівські області – 215 нових випадки, 7 летальних.

В Одеській області за добу 214 людям діагностували коронавірус, 6 хворих померли.

В Івано-Франківській області – 176 нових випадків, 4 летальних.

У Чернівецькій області – 155 встановлених випадків за добу, 3 летальних.

У Рівненській області – 103 нових випадки, 2 летальних.

Загалом за час пандемії в Україні було діагностовано 114 497 хворих на COVID-19, із них 2 451 особа померла, а 55 083 особи одужали.

Зараз коронавірус намагаються подолати 56 963 жителів України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 497 хворих. Станом на ранок 28 серпня у лікарнях із діагнозом COVID-19 перебували 6 544 особи.

Із 2 438 нових хворих: 112 – діти, 122 – медичні працівники. За весь час пандемії заразилися коронавірусом 7 616 дітей і 10 964 медпрацівники.

За добу 27 серпня у країні було здійснено 41 747 тестувань, із них 21 507 методом ПЛР і 20 240 методом ІФА.

Нагадаємо: Досі найбільша кількість виявлених хворих за добу була 21 серпня – 2 328, а найбільша кількість летальних випадків була зареєстрована за добу 26 серпня – 49 випадків. За добу 20 серпня було госпіталізовано 487 хворих.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 серпня оновила зони епідемічної небезпеки, що впливають на карантинні правила у регіонах, районах та містах.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив: якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину, до 25 жовтня кількість випадків зараження COVID-19 в Україіні досягне 360 тисяч, тоді як зараз ця цифра наближається до 115 тисяч.

Дивіться також: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?