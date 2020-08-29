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Представник президента в КС: Зеленський може видати указ про звільнення Ситника

Субота, 29 серпня 2020, 14:37
Офіс президента

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що після рішення КС щодо директора НАБУ Артема Ситника його повноваження припинено і їх може виконувати перший заступник.

Джерело: інтерв'ю Веніславського Суспільному у п'ятницю ввечері

Пряма мова: "Заблокована лише робота директора НАБУ, оскільки його повноваження припинено. Хто буде виконувати ці повноваження — питання відкрите. Швидше за все, його перший заступник. Робота НАБУ не зупинена і не заблокована. Всього-на-всього припинені повноваження голови НАБУ, який, як вирішив Конституційний суд, був призначений у неконституційний спосіб".

Деталі: Веніславський зазначив, що Ситник більше не може виконувати повноваження голови НАБУ, оскільки указ про його призначення втратив чинність. Але як припинити трудові відносини з ним — "дуже складне питання".

Пряма мова: "У законі про Національне антикорупційне бюро є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав, як рішення Конституційного суду, там немає. З іншого боку, є рішення Конституційного суду, яке необхідно виконати. Найперший варіант — президент має видати указ про звільнення голови НАБУ на підставі рішення Конституційного суду. Чи піде президент таким шляхом — наразі я не можу сказати".

Деталі: Представник президента в КС підкреслив, що не бачить жодного іншого суб’єкта, який має право зараз звільняти Ситника з посади, окрім президента.

На питання, чи повинна Верховна Рада внести зміни до закону про НАБУ чи до Конституції, Веніславський зазначив, що "можливий і перший, і другий варіант".

Пряма мова: "Звичайно, для того, щоб забезпечити максимальний ступінь незалежності антикорупційного бюро, необхідно переглянути процедуру призначення його керівництва. Вона має бути поза межами повноважень виконавчої влади".

"Втім, обидва вказані шляхи один одного не виключають. На сьогодні, щоб не гальмувати роботу НАБУ, потрібно внести зміни до закону. Це найшвидший парламентський шлях. А далі — більш стратегічний шлях, який передбачає і зміни до Конституції, і зміни до закону".

Що передувало: 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.

Офіс президента у суботу заявив, що очікує від "виконувача обов'язків директора НАБУ" ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на конкурсі нового керівника Бюро.

Українська правда
Теми: КСЗеленськийНАБУ


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