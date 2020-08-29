Представитель президента в КС: Зеленский может издать указ об увольнении Сытника

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что после решения КС относительно директора НАБУ Артема Сытника его полномочия прекращены и их может исполнять первый заместитель.

Источник: интервью Вениславского Суспільному в пятницу вечером

Прямая речь: "Заблокирована только работа директора НАБУ, поскольку его полномочия прекращены. Кто будет исполнять эти полномочия – вопрос открытый. Скорее всего, его первый заместитель. Работа НАБУ не остановлена и не заблокирована. Всего-навсего прекращены полномочия председателя НАБУ, который, как решил Конституционный суд, был назначен неконституционным способом".

Детали: Вениславский отметил, что Сытник больше не может исполнять полномочия председателя НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу. Но как прекратить трудовые отношения с ним - "очень сложный вопрос".

Прямая речь: "В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий председателя, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которую необходимо выполнить. Самый первый вариант - президент должен издать указ об увольнении председателя НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем – пока я не могу сказать".

Детали: Представитель президента в КС подчеркнул, что не видит никакого другого субъекта, который вправе сейчас уволить Сытника с должности, кроме президента.

На вопрос, должна ли Верховная Рада внести изменения в закон о НАБУ или в Конституцию, Вениславский отметил, что "возможен и первый, и второй вариант".

Прямая речь: "Конечно, для того, чтобы обеспечить максимальную степень независимости антикоррупционного бюро, необходимо пересмотреть процедуру назначения его руководства. Она должна быть за пределами полномочий исполнительной власти".

"Впрочем, оба указанных пути друг друга не исключают. На сегодня, чтобы не тормозить работу НАБУ, нужно внести изменения в закон. Это самый быстрый парламентский путь. А дальше – более стратегический путь, который предусматривает и изменения в Конституцию, и изменения в закон".

Что предшествовало: 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

Офис президента в субботу заявил, что ожидает от "исполняющего обязанности директора НАБУ" эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя Бюро.

Предыстория: