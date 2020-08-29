Суд арештував шістьох підозрюваних в обстрілі автобуса на Харківщині

Київський райсуд Харкова призначив шістьом підозрюваним у нападі на автобус на Харківщині 60 днів під вартою без права внесення застави, ще для 5 фігурантів запобіжний захід оберуть у неділю, 30 серпня.

Джерело: речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Протягом дня Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора і обрав міру запобіжного заходу для шістьох підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині (всі вони мешканці Дніпропетровської області) – тримання під вартою до 25 жовтня без права внесення застави".

Деталі: За його словами, ще п'ятьом підозрюваним, міру запобіжного заходу оберуть завтра, 30 серпня.

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