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Суд арештував шістьох підозрюваних в обстрілі автобуса на Харківщині

Субота, 29 серпня 2020, 23:16

Київський райсуд Харкова призначив шістьом підозрюваним у нападі на автобус на Харківщині 60 днів під вартою без права внесення застави, ще для 5 фігурантів запобіжний захід оберуть у неділю, 30 серпня.

Джерело: речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Протягом дня Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора і обрав міру запобіжного заходу для шістьох підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині (всі вони мешканці Дніпропетровської області) – тримання під вартою до 25 жовтня без права внесення застави".

Деталі: За його словами, ще п'ятьом підозрюваним, міру запобіжного заходу оберуть завтра, 30 серпня.

Передісторія: 

  • 27 серпня нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.
  • Кива запевняв, що обстріляли з автоматичної зброї, серед постраждалих були загиблі, а декілька людей викрадені.
  • Пізніше поліція затримала нападників на мікроавтобус з нібито активістами. Правоохоронці зазначили, що загиблих та викрадених не було. Стріляли з травмату.
  • До лікарні потрапили троє постраждалих, усіх відправили до операційних.
  • Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками ГО "Патріоти – За життя" на Харківщині.

Теми: поліціяХарківська областьнадзвичайна подія


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