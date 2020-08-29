Суд арештував шістьох підозрюваних в обстрілі автобуса на Харківщині
Субота, 29 серпня 2020, 23:16
Київський райсуд Харкова призначив шістьом підозрюваним у нападі на автобус на Харківщині 60 днів під вартою без права внесення застави, ще для 5 фігурантів запобіжний захід оберуть у неділю, 30 серпня.
Джерело: речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, якого цитує Укрінформ
Пряма мова: "Протягом дня Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора і обрав міру запобіжного заходу для шістьох підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині (всі вони мешканці Дніпропетровської області) – тримання під вартою до 25 жовтня без права внесення застави".
Деталі: За його словами, ще п'ятьом підозрюваним, міру запобіжного заходу оберуть завтра, 30 серпня.
Передісторія:
- 27 серпня нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.
- Кива запевняв, що обстріляли з автоматичної зброї, серед постраждалих були загиблі, а декілька людей викрадені.
- Пізніше поліція затримала нападників на мікроавтобус з нібито активістами. Правоохоронці зазначили, що загиблих та викрадених не було. Стріляли з травмату.
- До лікарні потрапили троє постраждалих, усіх відправили до операційних.
- Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками ГО "Патріоти – За життя" на Харківщині.