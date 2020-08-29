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Суд арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса на Харьковщине

Суббота, 29 августа 2020, 23:16
Суд арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса на Харьковщине

Киевский райсуд Харькова назначил шестерым подозреваемым в нападении на автобус на Харьковщине 60 дней под стражей без права внесения залога, еще для 5 фигурантов меру пресечения изберут в воскресенье, 30 августа.

Источник: спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "В течение дня Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для шестерых подозреваемых в нападении на автобус на Харьковщине (все они жители Днепропетровской области) – содержание под стражей до 25 октября без права внесения залога".

Детали: По его словам, еще пятерым подозреваемым меру пресечения изберут в воскресенье, 30 августа.

Предыстория:

  • Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
  • Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
  • Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.
  • В больницу попали трое пострадавших, всех отправили в операционную.
  • Полиция объявила подозрение 14 задержанным после нападения на автобус с представителями ОО "Патриоты - За жизнь" на Харьковщине.

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Темы: полицияХарьковская областьчрезвычайное происшествие
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