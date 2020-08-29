Суд арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса на Харьковщине
Суббота, 29 августа 2020, 23:16
Киевский райсуд Харькова назначил шестерым подозреваемым в нападении на автобус на Харьковщине 60 дней под стражей без права внесения залога, еще для 5 фигурантов меру пресечения изберут в воскресенье, 30 августа.
Источник: спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, которого цитирует Укринформ
Прямая речь: "В течение дня Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для шестерых подозреваемых в нападении на автобус на Харьковщине (все они жители Днепропетровской области) – содержание под стражей до 25 октября без права внесения залога".
Детали: По его словам, еще пятерым подозреваемым меру пресечения изберут в воскресенье, 30 августа.
Предыстория:
- Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
- Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
- Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.
- В больницу попали трое пострадавших, всех отправили в операционную.
- Полиция объявила подозрение 14 задержанным после нападения на автобус с представителями ОО "Патриоты - За жизнь" на Харьковщине.