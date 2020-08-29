Суд арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса на Харьковщине

Киевский райсуд Харькова назначил шестерым подозреваемым в нападении на автобус на Харьковщине 60 дней под стражей без права внесения залога, еще для 5 фигурантов меру пресечения изберут в воскресенье, 30 августа.

Источник: спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "В течение дня Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения для шестерых подозреваемых в нападении на автобус на Харьковщине (все они жители Днепропетровской области) – содержание под стражей до 25 октября без права внесения залога".

Детали: По его словам, еще пятерым подозреваемым меру пресечения изберут в воскресенье, 30 августа.

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