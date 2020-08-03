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НАСА: Політ Crew Dragon – це лише початок, далі – подорож на Місяць

Понеділок, 3 серпня 2020, 01:57
НАСА: Політ Crew Dragon – це лише початок, далі – подорож на Місяць

В Американському космічному агентстві кажуть, що успішний політ корабля Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію вселяє оптимізм щодо наступного важливого кроку для НАСА – це подорож і робота на Місяці.

Джерело: адміністратор НАСА Джим Брайденстайн

Пряма мова: "Сьогодні була велика перемога, але це лише початок. Програма "Артеміда" націлена на те, щоб людина повернулася на Місяць. Ми плануємо полетіти на Місяць і залишитись там. Ми збираємось навчитися, як жити і працювати там протягом тривалого часу".

Деталі: Програма "Артеміда" передбачає, що НАСА до 2024 року висадить на Місяць спершу жінку, а потім чоловіка. За допомогою інноваційних технологій вони планують провести більше досліджень місячної поверхні, ніж будь-коли раніше.

Передісторія: Щойно космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon успішно приводнився у Мексиканській затоці. На його борту були астронавти Даглас Герлі та Роберт Бенкен.

30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з НАСА відправила на МКС двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon.

Цей політ особливий тим, що вперше відбувся на космічному кораблі приватної компанії і вперше за багато років його здіснили американці, а не росіяни.

Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось НАСА в 50 мільйонів доларів, у той час як "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.

Українська правда

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Теми: космосСШАтехнології
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