НАСА: Політ Crew Dragon – це лише початок, далі – подорож на Місяць

В Американському космічному агентстві кажуть, що успішний політ корабля Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію вселяє оптимізм щодо наступного важливого кроку для НАСА – це подорож і робота на Місяці.

Джерело: адміністратор НАСА Джим Брайденстайн

Пряма мова: "Сьогодні була велика перемога, але це лише початок. Програма "Артеміда" націлена на те, щоб людина повернулася на Місяць. Ми плануємо полетіти на Місяць і залишитись там. Ми збираємось навчитися, як жити і працювати там протягом тривалого часу".

Деталі: Програма "Артеміда" передбачає, що НАСА до 2024 року висадить на Місяць спершу жінку, а потім чоловіка. За допомогою інноваційних технологій вони планують провести більше досліджень місячної поверхні, ніж будь-коли раніше.

"Today was a great victory, but it was just the beginning. The #Artemis program is our sustainable return to the Moon."



As we celebrate today's #LaunchAmerica success, Administrator @JimBridenstine reminds us to look to the future: pic.twitter.com/027IYdMP3v