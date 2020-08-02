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Crew Dragon із астронавтами повернувся на Землю

Неділя, 2 серпня 2020, 22:28

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon успішно приводнився у Мексиканській затоці у штаті Флорида.

Джерело: трансляція NASA

Деталі: Корабель приземлився о 21:48 за київським часом.

На його борту були астронавти Даглас Герлі та Роберт Бенкен.

У NASA зазначили, що це перше приводнення з екіпажем на борту за 45 років.

Що передувало: Вночі 2 серпня Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції.

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Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля потрапив вже 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом).
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

Українська правда
Теми: космосСША


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