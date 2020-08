Crew Dragon із астронавтами повернувся на Землю

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon успішно приводнився у Мексиканській затоці у штаті Флорида.

Джерело: трансляція NASA

Деталі: Корабель приземлився о 21:48 за київським часом.

На його борту були астронавти Даглас Герлі та Роберт Бенкен.

У NASA зазначили, що це перше приводнення з екіпажем на борту за 45 років.

"Thanks for flying @SpaceX ." 📍 Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

Що передувало: Вночі 2 серпня Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X