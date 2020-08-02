Crew Dragon із астронавтами повернувся на Землю
Космічний корабель компанії SpaceX Crew Dragon успішно приводнився у Мексиканській затоці у штаті Флорида.
Джерело: трансляція NASA
Деталі: Корабель приземлився о 21:48 за київським часом.
На його борту були астронавти Даглас Герлі та Роберт Бенкен.
У NASA зазначили, що це перше приводнення з екіпажем на борту за 45 років.
"Thanks for flying @SpaceX."— NASA (@NASA) August 2, 2020
📍 Current Location: Planet Earth
A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3
Що передувало: Вночі 2 серпня Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції.
.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X— NASA (@NASA) August 2, 2020
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Нагадаємо:
- 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля потрапив вже 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом).
- Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
- Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.