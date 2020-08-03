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НАСА: Полет Crew Dragon – это только начало, далее – путешествие на Луну

Понедельник, 3 августа 2020, 01:57
НАСА: Полет Crew Dragon – это только начало, далее – путешествие на Луну

В Американском космическом агентстве говорят, что успешный полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию вселяет оптимизм относительно следующего важного шага для НАСА – это путешествие и работа на Луне.

Источник: администратор НАСА Джим Брайденстайн

Прямая речь: "Сегодня была большая победа, но это только начало. Программа "Артемида" нацелена на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы планируем улететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени".

Детали: Программа "Артемида" предусматривает, что НАСА к 2024 году высадит на месяц сначала женщину, а затем мужчину. С помощью инновационных технологий они планируют провести больше исследований лунной поверхности, чем когда-либо ранее.

Предыстория: Только что космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе. На его борту были астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с НАСА отправила на МКС двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon.

Этот полет особенный тем, что впервые состоялся на космическом корабле частной компании и впервые за много лет его осуществили американцы, а не россияне.

Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось НАСА в 50 миллионов долларов, в то время как "Роскосмос" берет за эту услугу почти в два раза больше - 90 миллионов долларов.

Украинская правда

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Темы: космосСШАтехнологии
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