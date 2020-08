НАСА: Полет Crew Dragon – это только начало, далее – путешествие на Луну

В Американском космическом агентстве говорят, что успешный полет корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию вселяет оптимизм относительно следующего важного шага для НАСА – это путешествие и работа на Луне.

Источник: администратор НАСА Джим Брайденстайн

Прямая речь: "Сегодня была большая победа, но это только начало. Программа "Артемида" нацелена на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы планируем улететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени".

Детали: Программа "Артемида" предусматривает, что НАСА к 2024 году высадит на месяц сначала женщину, а затем мужчину. С помощью инновационных технологий они планируют провести больше исследований лунной поверхности, чем когда-либо ранее.

"Today was a great victory, but it was just the beginning. The #Artemis program is our sustainable return to the Moon."



As we celebrate today's #LaunchAmerica success, Administrator @JimBridenstine reminds us to look to the future: pic.twitter.com/027IYdMP3v