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Напад на автобус під Харковом: 16 підозрюваних арештували до виборів

Неділя, 30 серпня 2020, 23:25
Напад на автобус під Харковом: 16 підозрюваних арештували до виборів
hromadske

Київський райсуд Харкова за два дні взяв під варту до 25 жовтня без можливості внесення застави 16-х підозрюваних у нападі на автобус під Харковом, у якому перебували представники організації "Патріоти – За життя".

Джерело: hromadske

Деталі: До 25 жовтня, відповідно до ухвали суду, під вартою перебуватимуть 14 жителів Дніпра (Максим Гарманов, Кирило Литвинов, Дмитро Жидченко, Вадим Бурдов, Антон Мокренко, Кирило Даценко, Віталій Голота, Олександр Савотін, Олександр Бондар, Станіслав Дужко, Олег Булах, Дмитро Квітка, Богдан Кіт, Дмитро Коваленко) і двоє харків’ян (Олександр Бугайов та Євген Шкірков).

За даними слідства, вони разом з іншими невстановленими на даний час особами 27 серпня рухалися сімома автомобілями, зокрема Mitsubishi, де перебувало 5 людей та Volkswagen Transporter, де перебувало 9 людей.

Попередньо прослідкувавши за автобусом, вирушили за ним, а потім заблокували. Після цього вийшли й нібито гострими предметами порізали колеса автобусу, побили кийками вікна, розпилили у салон сльозогінний газ та кинули у нього невстановлені засоби, внаслідок чого розпочалася пожежа.

"Потерпілі, розуміючи реальну загрозу своєму життю та здоров’ю, почали залишати салон мікроавтобусу. Надалі підозрювані почали завдавати потерпілим удари предметами зовні схожими на зброю, а також руками та ногами", - зазначив у суді прокурор відділу прокуратури Харківської області Олександр Доброскок.

На думку слідства, мотивом злочину є неприязнь до діяльності партії ОПЗЖ.

Самі підозрювані заперечували свою причетність до нападу на автобус та запевняли, що рухались з Харкова додому до Дніпра, а їхнє затримання – непорозуміння.

Передісторія: 

  • 27 серпня нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.
  • Кива запевняв, що обстріляли з автоматичної зброї, серед постраждалих були загиблі, а декілька людей викрадені.
  • Пізніше поліція затримала нападників на мікроавтобус з нібито активістами. Правоохоронці зазначили, що загиблих та викрадених не було. Стріляли з травмату.
  • До лікарні потрапили троє постраждалих, усіх відправили до операційних.
  • Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками ГО "Патріоти – За життя" на Харківщині.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьсуд
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