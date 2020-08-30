Напад на автобус під Харковом: 16 підозрюваних арештували до виборів

Київський райсуд Харкова за два дні взяв під варту до 25 жовтня без можливості внесення застави 16-х підозрюваних у нападі на автобус під Харковом, у якому перебували представники організації "Патріоти – За життя".

Джерело: hromadske

Деталі: До 25 жовтня, відповідно до ухвали суду, під вартою перебуватимуть 14 жителів Дніпра (Максим Гарманов, Кирило Литвинов, Дмитро Жидченко, Вадим Бурдов, Антон Мокренко, Кирило Даценко, Віталій Голота, Олександр Савотін, Олександр Бондар, Станіслав Дужко, Олег Булах, Дмитро Квітка, Богдан Кіт, Дмитро Коваленко) і двоє харків’ян (Олександр Бугайов та Євген Шкірков).

За даними слідства, вони разом з іншими невстановленими на даний час особами 27 серпня рухалися сімома автомобілями, зокрема Mitsubishi, де перебувало 5 людей та Volkswagen Transporter, де перебувало 9 людей.

Попередньо прослідкувавши за автобусом, вирушили за ним, а потім заблокували. Після цього вийшли й нібито гострими предметами порізали колеса автобусу, побили кийками вікна, розпилили у салон сльозогінний газ та кинули у нього невстановлені засоби, внаслідок чого розпочалася пожежа.

"Потерпілі, розуміючи реальну загрозу своєму життю та здоров’ю, почали залишати салон мікроавтобусу. Надалі підозрювані почали завдавати потерпілим удари предметами зовні схожими на зброю, а також руками та ногами", - зазначив у суді прокурор відділу прокуратури Харківської області Олександр Доброскок.

На думку слідства, мотивом злочину є неприязнь до діяльності партії ОПЗЖ.

Самі підозрювані заперечували свою причетність до нападу на автобус та запевняли, що рухались з Харкова додому до Дніпра, а їхнє затримання – непорозуміння.

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