Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападение на автобус под Харьковом: 16 подозреваемых арестовали до выборов

Воскресенье, 30 августа 2020, 23:25
Нападение на автобус под Харьковом: 16 подозреваемых арестовали до выборов
hromadske

Киевский райсуд Харькова за два дня взял под стражу до 25 октября без возможности внесения залога 16 подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом, в котором находились представители организации "Патриоты – За жизнь".

Источник: hromadske

Детали: До 25 октября, в соответствии с постановлением суда, под стражей будут находиться 14 жителей Днепра (Максим Гарманов, Кирилл Литвинов, Дмитрий Жидченко, Вадим Бурдов, Антон Мокренко, Кирилл Даценко, Виталий Голота, Александр Савотин, Александр Бондарь, Станислав Дужко, Олег Булах, Дмитрий Квитка, Богдан Кит, Дмитрий Коваленко) и двое харьковчан (Александр Бугаев и Евгений Шкирков).

По данным следствия, они вместе с другими неустановленными в настоящее время лицами 27 августа двигались семью автомобилями, в частности Mitsubishi, где находилось 5 человек и Volkswagen Transporter, где находилось 9 человек.

Предварительно проследив за автобусом, отправились за ним, а потом заблокировали. После этого вышли и якобы острыми предметами порезали колеса автобуса, выбили дубинками окна, распылили в салон слезоточивый газ и бросили в него неустановленные средства, в результате чего начался пожар.

"Потерпевшие, понимая реальную угрозу своей жизни и здоровью, начали покидать салон микроавтобуса. В дальнейшем подозреваемые начали наносить потерпевшим удары предметами, внешне похожими на оружие, а также руками и ногами", - отметил в суде прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Александр Доброскок.

По мнению следствия, мотивом преступления была неприязнь к деятельности партии ОПЗЖ.

Сами подозреваемые отрицали свою причастность к нападению на автобус и уверяли, что двигались из Харькова домой в Днепр, а их задержание – недоразумение.

Предыстория:

  • Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
  • Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
  • Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.
  • В больницу попали трое пострадавших, всех отправили в операционную.
  • Полиция объявила подозрение 14 задержанным после нападения на автобус с представителями ОО "Патриоты - За жизнь" на Харьковщине.

Темы: Харьковская областьсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Харьковская область
Из-за обстрелов оккупантов произошел лесной пожар на Харьковщине
Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый
На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
Последние новости
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
Все новости...
Реклама: