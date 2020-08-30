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Нападение на автобус под Харьковом: 16 подозреваемых арестовали до выборов

Воскресенье, 30 августа 2020, 23:25
hromadske

Киевский райсуд Харькова за два дня взял под стражу до 25 октября без возможности внесения залога 16 подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом, в котором находились представители организации "Патриоты – За жизнь".

Источник: hromadske

Детали: До 25 октября, в соответствии с постановлением суда, под стражей будут находиться 14 жителей Днепра (Максим Гарманов, Кирилл Литвинов, Дмитрий Жидченко, Вадим Бурдов, Антон Мокренко, Кирилл Даценко, Виталий Голота, Александр Савотин, Александр Бондарь, Станислав Дужко, Олег Булах, Дмитрий Квитка, Богдан Кит, Дмитрий Коваленко) и двое харьковчан (Александр Бугаев и Евгений Шкирков).

По данным следствия, они вместе с другими неустановленными в настоящее время лицами 27 августа двигались семью автомобилями, в частности Mitsubishi, где находилось 5 человек и Volkswagen Transporter, где находилось 9 человек.

Предварительно проследив за автобусом, отправились за ним, а потом заблокировали. После этого вышли и якобы острыми предметами порезали колеса автобуса, выбили дубинками окна, распылили в салон слезоточивый газ и бросили в него неустановленные средства, в результате чего начался пожар.

"Потерпевшие, понимая реальную угрозу своей жизни и здоровью, начали покидать салон микроавтобуса. В дальнейшем подозреваемые начали наносить потерпевшим удары предметами, внешне похожими на оружие, а также руками и ногами", - отметил в суде прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Александр Доброскок.

По мнению следствия, мотивом преступления была неприязнь к деятельности партии ОПЗЖ.

Сами подозреваемые отрицали свою причастность к нападению на автобус и уверяли, что двигались из Харькова домой в Днепр, а их задержание – недоразумение.

Предыстория:

  • Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
  • Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
  • Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.
  • В больницу попали трое пострадавших, всех отправили в операционную.
  • Полиция объявила подозрение 14 задержанным после нападения на автобус с представителями ОО "Патриоты - За жизнь" на Харьковщине.

Темы: Харьковская областьсуд


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