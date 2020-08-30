Нападение на автобус под Харьковом: 16 подозреваемых арестовали до выборов

Киевский райсуд Харькова за два дня взял под стражу до 25 октября без возможности внесения залога 16 подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом, в котором находились представители организации "Патриоты – За жизнь".

Источник: hromadske

Детали: До 25 октября, в соответствии с постановлением суда, под стражей будут находиться 14 жителей Днепра (Максим Гарманов, Кирилл Литвинов, Дмитрий Жидченко, Вадим Бурдов, Антон Мокренко, Кирилл Даценко, Виталий Голота, Александр Савотин, Александр Бондарь, Станислав Дужко, Олег Булах, Дмитрий Квитка, Богдан Кит, Дмитрий Коваленко) и двое харьковчан (Александр Бугаев и Евгений Шкирков).

По данным следствия, они вместе с другими неустановленными в настоящее время лицами 27 августа двигались семью автомобилями, в частности Mitsubishi, где находилось 5 человек и Volkswagen Transporter, где находилось 9 человек.

Предварительно проследив за автобусом, отправились за ним, а потом заблокировали. После этого вышли и якобы острыми предметами порезали колеса автобуса, выбили дубинками окна, распылили в салон слезоточивый газ и бросили в него неустановленные средства, в результате чего начался пожар.

"Потерпевшие, понимая реальную угрозу своей жизни и здоровью, начали покидать салон микроавтобуса. В дальнейшем подозреваемые начали наносить потерпевшим удары предметами, внешне похожими на оружие, а также руками и ногами", - отметил в суде прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Александр Доброскок.

По мнению следствия, мотивом преступления была неприязнь к деятельности партии ОПЗЖ.

Сами подозреваемые отрицали свою причастность к нападению на автобус и уверяли, что двигались из Харькова домой в Днепр, а их задержание – недоразумение.

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