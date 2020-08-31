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Ермак назвал заявления Фокина личной позицией и апеллировал к "Минску"

Понедельник, 31 августа 2020, 14:31

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Источник: пресс служба президента

Прямая речь Ермака: "Давайте отделять личную позицию от позиции делегации.

Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины".

Детали: По словам главы ОП, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых Минских договоренностей.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали другие тяжкие преступления.

Руководитель Офиса президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса – речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

Ермак заверил, что "есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский", – и позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины.

Этому предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский ввел первого премьер-министра независимой Украины (1990-1992 гг) Витольда Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 18 августа.
  • Заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил: "Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса".
  • Его слова вызвали большой резонанс и осуждение со стороны патриотически настроенных украинцев.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не соответствуют национальным интересам.
  • Глава парламента Дмитрий Разумков сказал, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

Темы: ТКГДонбассАндрей ЕрмакОфис президента


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