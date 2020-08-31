Саакашвілі представив свого партнера: хлопець із одного з тисяч сіл Казахстану

Глава Національного комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі повідомив, що інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембаєв відповідатиме за міжнародну діяльність Офісу простих рішень і результатів.

Джерело: Facebook-сторінки Саакашвілі і Сейсембая

Пряма мова: "Хочу представити вам Маргулана Сейсембая. Маргулан, без перебільшення, - видатна особистість. Звичайний хлопець з одного з тисяч сіл Казахстану зміг створити величезну бізнес-імперію, стати мультимільйонером і увійти в ТОП-50 списку "Форбс".

Сьогодні я з радістю хочу повідомити, що Маргулан Сейсембаєв стає моїм офіційним партнером в діяльності Офісу простих рішень і результатів.

У сферу відповідальності Маргулана входитимуть підвищення ефективності процесів забезпечення реформ і законопроектів, а також вся міжнародна діяльність Офісу".

Деталі: Саакашвілі назвав Сейсембая відомою далеко за межами Казахстану "легендою інвестиційного бізнесу".

За його слова, останні роки бізнесмен активно зайнятий громадською діяльністю, зокрема питаннями реформування країн пострадянського простору.

Сам Сейсембаєв повідомив, що не покидає Казахстан і буде працювати на обидві країни: "Відтепер я партнер Міхеїла Саакашвілі і буду усіляко підтримувати його і працювати з ним на благо і на майбутнє України! Я не покидаю Казахстан. Я буду працювати на обидві країни".

Довідка: Маргулан Сейсембаєв - засновник компанії, що управляє Seimar Investment Group. Він бере участь в структурах групи венчурних фондів Asadel Group (Сінгапур), де партнером, разом з американським і іспанськими колегами, є його брат Ерлан Сейсембаєв.

Член ради Almaty Management University, засновник благодійного фонду Seimar Social Fund, ініціатор і керівник експедиційної команди Nomad Explorer.

Станом на 2019 рік він №33 в списку найвпливовіших бізнесменів Казахстану за версією журналу Forbes.

За словами Сейсембая, за рік він заробив понад мільярд доларів після сплати податків.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський у 2019 році повернув громадянство колишньому керівнику Одеської області Міхеїлу Саакашвілі, відібране Петром Порошенком. Також Зеленський надав посаду Саакашвілі, хоча це загострило міждержавні відносини з Грузією.

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