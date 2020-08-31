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Саакашвили представил своего партнера: парень из одного из тысяч сел Казахстана

Понедельник, 31 августа 2020, 18:42
Саакашвили представил своего партнера: парень из одного из тысяч сел Казахстана

Глава Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили сообщил, что инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай будет отвечать за международную деятельность Офиса простых решений и результатов.

Источник: Facebook-страницы Саакашвили и Сейсембая

Прямая речь: "Хочу представить вам Маргулана Сейсембая. Маргулан, без преувеличения, — выдающаяся личность. Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка "Форбс".

Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембай становится моим официальным партнёром в деятельности Офиса простых решений и результатов.

В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса".

Детали: Саакашвили назвал Сейсембая известной далеко за пределами Казахстана "легендой инвестиционного бизнеса".

По его слова, последние годы бизнесмен активно занят общественной деятельностью, в частности вопросами реформирования стран постсоветского пространства.

Сам Сейсембай сообщил, что не покидает Казахстан и будет работать на обе страны: "Отныне я партнёр Михеила Саакашвили и буду оказывать ему всяческую поддержку и работать с ним на благо и на будущее Украины! Я не покидаю Казахстан. Я буду работать на обе страны".

Справка: Маргулан Сейсембаев – основатель управляющей компании Seimar Investment Group. Он участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где партнером, вместе с американским и испанским коллегами, является его брат Ерлан Сейсембаев.

Член совета попечителей Almaty Management University, основатель благотворительного фонда Seimar Social Fund, инициатор и руководитель экспедиционной команды Nomad Explorer.

По состоянию на 2019 год он №33 в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes.

По словам Сейсембая, за год он заработал более миллиарда долларов после уплаты налогов.

Напомним: Президент Владимир Зеленский в 2019 году вернул гражданство бывшему руководителю Одесской области Михэилу Саакашвили, отобранное Петром Порошенко. Также Зеленский предоставил должность Саакашвили, хотя это накалило межгосударственные отношения с Грузией.

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Темы: СаакашвилиреформыКазахстан
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