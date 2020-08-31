Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Саакашвили представил своего партнера: парень из одного из тысяч сел Казахстана

Понедельник, 31 августа 2020, 18:42

Глава Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили сообщил, что инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай будет отвечать за международную деятельность Офиса простых решений и результатов.

Источник: Facebook-страницы Саакашвили и Сейсембая

Прямая речь: "Хочу представить вам Маргулана Сейсембая. Маргулан, без преувеличения, — выдающаяся личность. Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка "Форбс".

Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембай становится моим официальным партнёром в деятельности Офиса простых решений и результатов.

В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса".

Детали: Саакашвили назвал Сейсембая известной далеко за пределами Казахстана "легендой инвестиционного бизнеса".

По его слова, последние годы бизнесмен активно занят общественной деятельностью, в частности вопросами реформирования стран постсоветского пространства.

Сам Сейсембай сообщил, что не покидает Казахстан и будет работать на обе страны: "Отныне я партнёр Михеила Саакашвили и буду оказывать ему всяческую поддержку и работать с ним на благо и на будущее Украины! Я не покидаю Казахстан. Я буду работать на обе страны".

Дополняется...

Темы: СаакашвилиреформыКазахстан


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуги" выдвинули кандидатов в мэры: в Одессе - известного комика, в Киеве - нардепшу. Полный список

В Херсоне больше нет улицы имени Гандзюк

видеоФилимонов о выдвижении в мэры: Мне предложил Зеленский

Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и белорусских чиновников

Ермак назвал заявления Фокина личной позицией и апеллировал к "Минску"

С 1 сентября Рада возьмется за реформы. Список

Все новости...
Саакашвили
Саакашвили в Грузии уже хотят выдвинуть на премьера
Саакашвили заявил о "возвращении в Грузию". Там говорят: экс-президента ждет тюрьма
Саакашвили раскритиковал назначение руководителя одесской таможни
Последние новости
18:22
Зеленский снова заявил о необходимости налоговой реформы и амнистии капиталов
18:15
В Минске задержали члена президиума координационного совета оппозиции
18:12
НАБУ: Решение КС ставит под угрозу назначение нового директора
18:03
Госдолг Беларуси вырос на почти 20%
18:01
Нужно ли детям носить маски? Пояснения от ВОЗ и ЮНИСЕФ
18:00
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
17:58
В правительстве Литвы заявили, что санкции против белорусских чиновников - только первый шаг
17:49
С 1 сентября повысится минимальная пенсия для ряда категорий
17:46
Женщина повторно заразилась коронавирусом в Одесской области
17:44
Украина вошла в топ-3 стран-производителей картофеля
Все новости...