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У Польщі четвертий за тиждень антирекорд: 680 нових хворих

Вівторок, 4 серпня 2020, 12:37

У Польщі приріст нових хворих на коронавірус вчетверте за останні 7 днів встановив рекорд з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це свідчать нові дані міністерства охорони здоров’я.

За останні 24 години захворіли ще 680 хворих. Попередній "антирекорд" складав 658 заражень цієї суботи.

Найбільше нових випадків - у Сілезькому воєводстві (222), наступні у списку - Великопольське та Малопольське із 94 та 88 випадками відповідно. У решті нових хворих - менше 50. 

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні зросла до 48 149. З них 1738 хворих померли, 35 056 - одужали. 

Міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський ще у суботу зазначав, що варто очікувати значної кількості заражень, та що значна частина з них пов’язані з 6 осереднами спалаху.

"Це три шахти і три підприємства...тож кількість заражень буде зростати. Наступні декілька днів буде по 500-600 заражень щодня", - казав він. 

Міністр додав, що оскільки нові випадки здебільшого пов’язані з осередками спалаху, де цілеспрямовано тестують усіх контактних осіб - ситуація поки не є тривожною.

"Якби була ситуація, коли ми сьогодні маємо 600 випадків, завтра 800, ще за день - 1000, а через тиждень - 2000, тоді був би привід для серйозного занепокоєння", - каже він.

Водночас, через зростання кількості заражень протягом останнього тижня Польща ризикує перейти до "червоного списку" сусідньої Литви. Його переглядають кожної п’ятниці.

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Теми: Польщакоронавірускарантин
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