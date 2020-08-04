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Міністр обіцяє зупиняти поїзди у "червоній зоні"

Вівторок, 4 серпня 2020, 15:06

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що пасажирські потяги Укрзалізниці планують зупиняти у червоній зоні для висадки пасажирів, але посадки на цих зупинках не буде.

Джерело: Криклій у ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема.

Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде.

Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять".

Деталі: За словами Криклія, пасажирів потрібно буде заздалегідь попереджувати про наближення до червоної зони, де не буде "висадки – посадки".

Передісторія:

  • Із 1 серпня в Україні запроваджено новий підхід до адаптивного карантину через поширення хвороби COVID-19, тому 31 липня країну поділили на 4 зони за рівнем епідемічної небезпеки.
  • Червоною зоною з 3 серпня оголошено міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області. Загалом у 8 областях є червоні, помаранчеві або жовті зони.
  • Укрзалізниця оголосила, що з 3 серпня і на час перебування Луцька й Тернополя у "червоній зоні" в них тимчаосово не будуть зупинятися поїзди далекого сполучення і закрила продаж квитків до цих міст.
  • Влада і Луцька, і Тернополя не погодилася з рішенням центральної влади й заявила, що не посилюватиме карантин.
  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняв, що політичного підтексту у розділі на зони немає, рішення приймала комісія ТЕБ та НС на основі 4 показників. А заступник міністра, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що показники враховуються за 5 днів поспіль.

Теми: МінінфраструктуриУкрзалізницякоронавірусCovid-2019


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