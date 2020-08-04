Міністр обіцяє зупиняти поїзди у "червоній зоні"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що пасажирські потяги Укрзалізниці планують зупиняти у червоній зоні для висадки пасажирів, але посадки на цих зупинках не буде.

Джерело: Криклій у ефірі Громадського радіо

Пряма мова: "Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема.

Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде.

Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять".

Деталі: За словами Криклія, пасажирів потрібно буде заздалегідь попереджувати про наближення до червоної зони, де не буде "висадки – посадки".

Передісторія: