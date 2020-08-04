НАБУ: Деякі судді ОАСК шість разів проігнорували виклики на допит
Національне антикорупційне бюро вкотре викликає голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника та суддів на допит, який призначений на 10-11 серпня.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "Усі попередні виклики дев’ятеро служителів Феміди, яких обґрунтовано підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів, проігнорували. Шестеро підозрюваних це вчинили 5 разів, троє – 6 разів. Тим самим вони порушили ст. 42 КПК України, яка зобов’язує їх прибути до слідчого за викликом.
Така поведінка підозрюваних суперечить їх тезам про бажання довести свою невинуватість у суді. Замість виконання процесуального обов’язку з’являтись до слідчого за викликом, підозрювані продовжують терміни перебування у відпустках та фактично переховуються від детективів".
Деталі: Тим часом двоє адвокатів та голова ДСА з’являються на виклики та контактують із детективами НАБУ.
Що було раніше: 22 липня в Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати вісьмом своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони у відпустках.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.