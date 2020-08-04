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НАБУ: Деякі судді ОАСК шість разів проігнорували виклики на допит

Вівторок, 4 серпня 2020, 20:35

Національне антикорупційне бюро вкотре викликає голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника та суддів на допит, який призначений на 10-11 серпня.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Усі попередні виклики дев’ятеро служителів Феміди, яких обґрунтовано підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів, проігнорували. Шестеро підозрюваних це вчинили 5 разів, троє – 6 разів. Тим самим вони порушили ст. 42 КПК України, яка зобов’язує їх прибути до слідчого за викликом.

Така поведінка підозрюваних суперечить їх тезам про бажання довести свою невинуватість у суді. Замість виконання процесуального обов’язку з’являтись до слідчого за викликом, підозрювані продовжують терміни перебування у відпустках та фактично переховуються від детективів".

Деталі: Тим часом двоє адвокатів та голова ДСА з’являються на виклики та контактують із детективами НАБУ.

Що було раніше: 22 липня в Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати вісьмом своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони у відпустках.

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Передісторія

  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Українська правда
Теми: НАБУОкружний адмінсуддопит


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