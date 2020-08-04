НАБУ: Деякі судді ОАСК шість разів проігнорували виклики на допит

Національне антикорупційне бюро вкотре викликає голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника та суддів на допит, який призначений на 10-11 серпня.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Усі попередні виклики дев’ятеро служителів Феміди, яких обґрунтовано підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над низкою державних органів, проігнорували. Шестеро підозрюваних це вчинили 5 разів, троє – 6 разів. Тим самим вони порушили ст. 42 КПК України, яка зобов’язує їх прибути до слідчого за викликом.

Така поведінка підозрюваних суперечить їх тезам про бажання довести свою невинуватість у суді. Замість виконання процесуального обов’язку з’являтись до слідчого за викликом, підозрювані продовжують терміни перебування у відпустках та фактично переховуються від детективів".

Деталі: Тим часом двоє адвокатів та голова ДСА з’являються на виклики та контактують із детективами НАБУ.

Що було раніше: 22 липня в Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати вісьмом своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони у відпустках.

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