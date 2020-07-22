НАБУ не може вручити повістки суддям ОАСК: ті пішли у відпустку

В Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати вісьмом своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони у відпустках.

Джерело: пресслужба суду

Деталі: У суді 20 липня отримали з НАБУ повістки про виклики на допити голови суду Павла Вовка, його заступника Євгенія Аблова, суддю-спікера ОАСК Богдана Саніна та суддів Ігоря Качуру, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, Віктора Шулежка, Володимира Келеберди.

У суді заявили, що здійснення викликів суддів під час перебування їх у чергових відпустках є порушенням конституційного права громадян на відпочинок.

Дослівно: "З метою попередження можливих спекуляцій з цього приводу, вважаємо за необхідне повідомити, що передати повістки вказаним особам не уявляється можливим, у зв’язку із перебуванням останніх у планових щорічних відпустках відповідно до затвердженого графіку відпусток".

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