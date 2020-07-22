НАБУ не може вручити повістки суддям ОАСК: ті пішли у відпустку
В Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати вісьмом своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони у відпустках.
Джерело: пресслужба суду
Деталі: У суді 20 липня отримали з НАБУ повістки про виклики на допити голови суду Павла Вовка, його заступника Євгенія Аблова, суддю-спікера ОАСК Богдана Саніна та суддів Ігоря Качуру, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, Віктора Шулежка, Володимира Келеберди.
У суді заявили, що здійснення викликів суддів під час перебування їх у чергових відпустках є порушенням конституційного права громадян на відпочинок.
Дослівно: "З метою попередження можливих спекуляцій з цього приводу, вважаємо за необхідне повідомити, що передати повістки вказаним особам не уявляється можливим, у зв’язку із перебуванням останніх у планових щорічних відпустках відповідно до затвердженого графіку відпусток".
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"Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Передісторія:
- НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію"Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- Сам Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету, і що він буде боротися проти цього.