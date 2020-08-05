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У міноборони США заявили, що ознак атаки на Бейрут немає

Середа, 5 серпня 2020, 04:44

Чиновники Департаменту оборони США кажуть, що немає ніяких ознак нападу на Бейрут, про що раніше заявляв президент Дональд Трамп.

Джерело: три чиновники департаменту, чиї слова передає CNN

Деталі: Вони сказали, що не знають, про що говорить президент.

Один з чиновників зазначив, що якби такі ознаки були, то це викликало б автоматичне посилення захисту американських військ і майна США в регіоні. Однак наразі нічого подібного не відбувається.

Передісторія: Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що потужний вибух в ліванському Бейруті, швидше за все, не нещасний випадок, а результат атаки і вибуху бомби. За словами Трампа, йому про це сказали "деякі генерали".

Українська правда
Теми: ТрампЛіванвибухСША


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