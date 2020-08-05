Мер заявив, що Тернопіль не отримав нічого з медтоварів, які привозила "Мрія", "Епіцентр" заперечує
Міський голова Тернополя Сергій Надал заявляє, що місто не отримувало нічого з тих товарів медичного призначення, які привозили літаками "Руслан" і "Мрія" для боротьби з коронавірусом.
Джерело: інтерв’ю Надала "Українській правді", коментар "Епіцентру" наданий УП
Пряма мова: "Ми не бачимо, не чуємо – де ті великі літаки, які прилітали, куди вони приземлялись? Ми нічого не отримували".
Деталі: За словами Надала, усі маски, захисні екрани, халати для міста закуповували "виключно за кошти міського бюджету і підприємців".
Пізніше у Надала уточнили, що йшлося про те, що Тернопіль не отримував нічого з "Мрії" від держави. Водночас з цього ж літака дві тернопільські лікарні 8 травня отримали маски, окуляри та захисні костюми як благодійну допомогу від "Епіцентру", який цей авіарейс оплачував.
Дослівно коментар "Епіцентру": "Епіцентр" 23 квітня доставив в Україну літаком "Мрія" гуманітарний вантаж для медичних закладів України: 2 млн медичних масок, 75 тис. захисних комбінезонів та 30 тис. захисних окулярів, які передаються в усі обласні центри країни.
8 травня засоби індивідуального захисту були передані для потреб медичних закладів міста Тернопіль. Зокрема, лікарні міста Тернопіль отримали 40 тис. медичних масок, 500 захисних окулярів та 1 100 захисних комбінезонів.
Відповідна новини про передачу гуманітарної допомоги була розміщена на офіційному сайті Тернопільської міської ради".
Передісторія:
- 23 березня літак Іл-76 привіз в Україну з Китаю 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.
- 29 березня другий літак із Китаю привіз 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту.
- 14 квітня президент Володимир Зеленський анонсував прибуття ще 11 літаків із засобами захисту та медичним обладнанням для боротьби з COVID-19.
- 23 квітня в Україну з КНР прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем, який зустрічав особисто Зеленський. Літак доставив 12 мільйонів масок, близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.
- Усі привезені товари мали розподілити по Україні для боротьби з COVID-19