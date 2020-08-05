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Тернопіль не отримав нічого з медтоварів, які привозила "Мрія" – мер

Середа, 5 серпня 2020, 10:58
Фото з сайту Тернопільської міськради

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявляє, що місто не отримувало нічого з тих товарів медичного призначення, які привозили літаками "Руслан" і "Мрія" для боротьби з коронавірусом.

Джерело: інтерв’ю Надала "Українській правді"

Пряма мова: "Ми не бачимо, не чуємо – де ті великі літаки, які прилітали, куди вони приземлялись? Ми нічого не отримували".

Деталі: За словами Надала, усі маски, захисні екрани, халати для міста закуповували "виключно за кошти міського бюджету і підприємців".

Передісторія:

  • 23 березня літак Іл-76 привіз в Україну з Китаю 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.
  • 29 березня другий літак із Китаю привіз 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту.
  • 14 квітня президент Володимир Зеленський анонсував прибуття ще 11 літаків із засобами захисту та медичним обладнанням для боротьби з COVID-19.
  • 23 квітня в Україну з КНР прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем, який зустрічав особисто Зеленський. Літак доставив 12 мільйонів масок, близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту.
  • Усі привезені товари мали розподілити по Україні для боротьби з COVID-19

Українська правда
Теми: Тернопількоронавірус


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