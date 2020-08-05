Міський голова Тернополя Сергій Надал заявляє, що місто не отримувало нічого з тих товарів медичного призначення, які привозили літаками "Руслан" і "Мрія" для боротьби з коронавірусом.

Джерело: інтерв’ю Надала "Українській правді", коментар "Епіцентру" наданий УП

Пряма мова: "Ми не бачимо, не чуємо – де ті великі літаки, які прилітали, куди вони приземлялись? Ми нічого не отримували".

Деталі: За словами Надала, усі маски, захисні екрани, халати для міста закуповували "виключно за кошти міського бюджету і підприємців".

Пізніше у Надала уточнили, що йшлося про те, що Тернопіль не отримував нічого з "Мрії" від держави. Водночас з цього ж літака дві тернопільські лікарні 8 травня отримали маски, окуляри та захисні костюми як благодійну допомогу від "Епіцентру", який цей авіарейс оплачував.

Дослівно коментар "Епіцентру": "Епіцентр" 23 квітня доставив в Україну літаком "Мрія" гуманітарний вантаж для медичних закладів України: 2 млн медичних масок, 75 тис. захисних комбінезонів та 30 тис. захисних окулярів, які передаються в усі обласні центри країни.

8 травня засоби індивідуального захисту були передані для потреб медичних закладів міста Тернопіль. Зокрема, лікарні міста Тернопіль отримали 40 тис. медичних масок, 500 захисних окулярів та 1 100 захисних комбінезонів.

Відповідна новини про передачу гуманітарної допомоги була розміщена на офіційному сайті Тернопільської міської ради".

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