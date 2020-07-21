Суддя Вовк: Іноагенти за допомогою НАБУ намагаються позбавити Україну суверенітету
Суддя Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету, і що він буде боротися проти цього.
Джерело: пост Вовка в Facebook
Пряма мова: "Те, що відбувається останнім часом навколо судової системи, мені здається, дає підстави говорити про існування якогось плану, в якому Україні приготована не найпочесніша роль.
Група іноземних агентів і їх пособників на замовлення іноземних держав намагаються захопити судову гілку влади і через неї контролювати президента, країну, позбавити її суверенітету. Для цього і використовується такі інституції як НАБУ".
Деталі: За словами Вовка, ситуація з ОАСК – "частина цієї схеми, реалізації якої не можна допустити".
Він додав, що буде "правовими методами" домагатися "кримінально-правової оцінки рішенням прокурора, який підписав абсурд, слідчого судді, який санкціонував обшук за тими ж старими фактами через рік, суддів, які повторно легалізували матеріали, і діям "орлів" головного корупціонера країни".
Вовк заявив, що буде "боротися за справедливість і незалежність судової системи".
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.