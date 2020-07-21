Суддя Вовк: Іноагенти за допомогою НАБУ намагаються позбавити Україну суверенітету

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету, і що він буде боротися проти цього.

Джерело: пост Вовка в Facebook

Пряма мова: "Те, що відбувається останнім часом навколо судової системи, мені здається, дає підстави говорити про існування якогось плану, в якому Україні приготована не найпочесніша роль.

Група іноземних агентів і їх пособників на замовлення іноземних держав намагаються захопити судову гілку влади і через неї контролювати президента, країну, позбавити її суверенітету. Для цього і використовується такі інституції як НАБУ".

Деталі: За словами Вовка, ситуація з ОАСК – "частина цієї схеми, реалізації якої не можна допустити".

Він додав, що буде "правовими методами" домагатися "кримінально-правової оцінки рішенням прокурора, який підписав абсурд, слідчого судді, який санкціонував обшук за тими ж старими фактами через рік, суддів, які повторно легалізували матеріали, і діям "орлів" головного корупціонера країни".

Вовк заявив, що буде "боротися за справедливість і незалежність судової системи".

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